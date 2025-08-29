JOULE की अधिक जानकारी

Joule लोगो

Joule मूल्य (JOULE)

गैर-सूचीबद्ध

1 JOULE से USD लाइव प्राइस:

$0.00424415
-3.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Joule (JOULE) मूल्य का लाइव चार्ट
Joule (JOULE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00422715
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00440357
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00422715
$ 0.00440357
$ 0.067035
$ 0.00381682
-0.12%

-3.62%

-5.83%

-5.83%

Joule (JOULE) रियल-टाइम प्राइस $0.00424415 है. पिछले 24 घंटों में, JOULE ने $ 0.00422715 के कम और $ 0.00440357 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. JOULE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.067035 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00381682 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में JOULE में -0.12%, 24 घंटों में -3.62%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Joule (JOULE) मार्केट की जानकारी

$ 3.02M
--
$ 3.04M
713.49M
719,496,062.932631
Joule का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.02M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. JOULE की मार्केट में उपलब्ध राशि 713.49M है, कुल आपूर्ति 719496062.932631 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.04M है.

Joule (JOULE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Joule का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000159425946130282 था.
पिछले 30 दिनों में, Joule का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006742362 था.
पिछले 60 दिनों में, Joule का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006463713 था.
पिछले 90 दिनों में, Joule का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000159425946130282-3.62%
30 दिन$ -0.0006742362-15.88%
60 दिन$ -0.0006463713-15.22%
90 दिन$ 0--

Joule (JOULE) क्या है

Kinetic is a lending protocol built on the Flare Network, harnessing the network's unique features in FTSO (Flare Time Series Oracle) and FAssets technology. With Flare's FTSO and FAssets, Kinetic offers users a unique opportunity to leverage the value of their non-native assets like BTC, DOGE, and XRP in a decentralized and secure manner. The FTSO ensures accurate and decentralized price feeds, while FAssets enable the representation of non-native tokens on the Flare Network, thus broadening the scope of assets available for lending and borrowing.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Joule प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Joule (JOULE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Joule (JOULE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Joule के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Joule प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

JOULE लोकल करेंसी में

Joule (JOULE) टोकन का अर्थशास्त्र

Joule (JOULE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. JOULE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Joule (JOULE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Joule (JOULE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव JOULE प्राइस 0.00424415 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
JOULE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
JOULE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00424415 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Joule का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
JOULE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.02M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
JOULE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
JOULE की मार्केट में उपलब्ध राशि 713.49M USD है.
JOULE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
JOULE ने 0.067035 USD की ATH प्राइस हासिल की.
JOULE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
JOULE ने 0.00381682 USD की ATL प्राइस देखी.
JOULE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
JOULE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या JOULE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष JOULE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए JOULE का प्राइस का अनुमान देखें.
