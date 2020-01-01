Joss Money (JMONEY) टोकन का अर्थशास्त्र Joss Money (JMONEY) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Joss Money (JMONEY) जानकारी Joss Money, also known as ghost money or spirit money, is a traditional offering used in Chinese and other Chinese-influenced societies for ancestor and spirit worship. Typically burned during important festivals like Qingming Festival and the Ghost Festival, or during family worship rituals, it signifies respect and remembrance for ancestors. Burning joss paper is believed to transform the paper money or other forms of wealth into currency that spirits can use in the afterlife, thus ensuring the safety and prosperity of the living family members. आधिकारिक वेबसाइट: https://www.martplay.art/events/jmoney व्हाइटपेपर: https://usdjmoney.gitbook.io/jmoney-jin-zhi-bi-joss-money अभी JMONEY खरीदें!

Joss Money (JMONEY) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Joss Money (JMONEY) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M कुल आपूर्ति: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 998.60M $ 998.60M $ 998.60M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.00820821 $ 0.00820821 $ 0.00820821 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.00135707 $ 0.00135707 $ 0.00135707 मौजूदा प्राइस: $ 0.00271754 $ 0.00271754 $ 0.00271754 Joss Money (JMONEY) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Joss Money (JMONEY) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Joss Money (JMONEY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: JMONEY टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने JMONEY मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप JMONEY के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो JMONEY टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

