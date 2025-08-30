Jose मूल्य (JOSE)
Jose (JOSE) रियल-टाइम प्राइस $0.00171906 है. पिछले 24 घंटों में, JOSE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. JOSE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.066179 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00111638 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में JOSE में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +0.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Jose का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 17.01K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. JOSE की मार्केट में उपलब्ध राशि 9.90M है, कुल आपूर्ति 10397321.597328 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 17.87K है.
आज के दिन के दौरान, Jose का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Jose का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000766176 था.
पिछले 60 दिनों में, Jose का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004547315 था.
पिछले 90 दिनों में, Jose का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000350665438384002 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ +0.0000766176
|+4.46%
|60 दिन
|$ +0.0004547315
|+26.45%
|90 दिन
|$ +0.000350665438384002
|+25.63%
Jose Coin stands out as a distinctive meme coin by eschewing the common, unsustainable model of multi-trillion and billion token supplies that many others adopt. Instead, it was carefully designed with the achievable ambition of reaching a value of $1 and potentially surpassing it. JOSE sets itself apart with a strictly limited total supply of only 21 million tokens. This deliberate limitation not only fosters scarcity but also significantly enhances the potential for value growth. This strategic approach aims to create a more sustainable and investor-friendly environment.
