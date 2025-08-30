JOOCE Memecoin Index मूल्य (JMX)
-0.47%
-4.70%
-14.17%
-14.17%
JOOCE Memecoin Index (JMX) रियल-टाइम प्राइस $0.52558 है. पिछले 24 घंटों में, JMX ने $ 0.52806 के कम और $ 0.551544 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. JMX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.846862 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.417021 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में JMX में -0.47%, 24 घंटों में -4.70%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
JOOCE Memecoin Index का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 753.69K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. JMX की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.43M है, कुल आपूर्ति 1427263.653090088 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 753.69K है.
आज के दिन के दौरान, JOOCE Memecoin Index का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0259606878632793 था.
पिछले 30 दिनों में, JOOCE Memecoin Index का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1325183746 था.
पिछले 60 दिनों में, JOOCE Memecoin Index का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0031710343 था.
पिछले 90 दिनों में, JOOCE Memecoin Index का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0252556170147441 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0259606878632793
|-4.70%
|30 दिन
|$ -0.1325183746
|-25.21%
|60 दिन
|$ -0.0031710343
|-0.60%
|90 दिन
|$ -0.0252556170147441
|-4.58%
The JOOCE platform provides access to the JOOCE Memecoin Index ($JMX) that offers multi-chain exposure to the top memecoins in crypto through a single token. The composition of the JOOCE Memecoin Index is managed by the $JOOCE token holders. $JOOCE holders can lock their tokens to acquire voting power (VP) and then use that VP to vote for their favorite memecoins. The more votes a memecoin gets the greater its weight will be in the next rebalancing.
