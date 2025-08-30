Jones GLP मूल्य (JGLP)
Jones GLP (JGLP) रियल-टाइम प्राइस $1.46 है. पिछले 24 घंटों में, JGLP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. JGLP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.712625 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में JGLP में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Jones GLP का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. JGLP की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 555736.9838539695 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 811.35K है.
आज के दिन के दौरान, Jones GLP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Jones GLP का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0086090360 था.
पिछले 60 दिनों में, Jones GLP का USD में मूल्य बदलाव $ -0.6778355140 था.
पिछले 90 दिनों में, Jones GLP का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0086090360
|-0.58%
|60 दिन
|$ -0.6778355140
|-46.42%
|90 दिन
|$ 0
|--
jGLP is a product of JonesDAO, a protocol that is already listed on CoinGecko. Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options. We deploy vaults that enable one-click access to institutional-grade options strategies while unlocking capital efficiency & liquidity for DeFi options through yield-bearing options-backed asset tokens. Jones recently launched a set of advanced strategy vaults, jGLP & jUSDC, that are built on top of the GMX platform and GLP. These vaults deliver transparent and consistent leveraged yield to users. They work in tandem to amplify the yield generated by GLP for depositors. - jGLP: Smart Leverage on the underlying GLP rewards rate - jUSDC: Transparent USDC yield without the inefficiencies of competing methods Both vaults offer optional auto-compounding. Choosing to auto-compound allows users to mint the jGLP and jUSDC receipt tokens. The jGLP vault accrues yield in ETH, while the jUSDC vault accrues yield in USDC. How do they work? The jGLP and jUSDC vaults are complementary. At a high level, the two Vaults work together by doing the following: 1. Users can deposit GLP or any GLP basket token into the jGLP Vault, and USDC into the jUSDC Vault. 2. The jGLP Vault borrows USDC collateral from the jUSDC Vault to mint more GLP, thereby gaining leverage on its GLP position. 3. The jGLP Vault delivers amplified and transparent real yield to depositors. 4. The jUSDC Vault delivers USDC yield to depositors by receiving a portion of the yield from the GLP strategy built on its collateral. The jGLP Vault only borrows from the jUSDC vault, and does not interact with any other leverage sources. jGLP maintains exposure similar to the broad crypto market (i.e ETH, BTC, etc.) while earning multiples of the base GLP yield. Even better, jGLP uses Smart Leverage, developed with extensive backtesting, to automatically rebalance within an algorithmically determined range.
