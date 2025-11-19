JOKE मूल्य (JOKE)
आज JOKE (JOKE) का लाइव मूल्य $ 0.00881758 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा JOKE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00881758 प्रति JOKE है.
$ 4,408,789 के मार्केट कैप के अनुसार JOKE करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 500.00M JOKE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, JOKE की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.01210796 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00843962 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में JOKE में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में 0.00% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.
JOKE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.41M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. JOKE की मार्केट में उपलब्ध राशि 500.00M है, कुल आपूर्ति 999999999.794431 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.82M है.
--
--
0.00%
0.00%
आज के दिन के दौरान, JOKE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, JOKE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013308752 था.
पिछले 60 दिनों में, JOKE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0012552521 था.
पिछले 90 दिनों में, JOKE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00010953708457726 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0013308752
|-15.09%
|60 दिन
|$ -0.0012552521
|-14.23%
|90 दिन
|$ -0.00010953708457726
|-1.22%
2040 में, JOKE के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
