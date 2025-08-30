JOJO की अधिक जानकारी

JOJO लोगो

JOJO मूल्य (JOJO)

गैर-सूचीबद्ध

1 JOJO से USD लाइव प्राइस:

$0.00020718
$0.00020718$0.00020718
-5.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
JOJO (JOJO) मूल्य का लाइव चार्ट
JOJO (JOJO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.61%

-4.85%

-7.41%

-7.41%

JOJO (JOJO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, JOJO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. JOJO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में JOJO में -0.61%, 24 घंटों में -4.85%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.41% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

JOJO (JOJO) मार्केट की जानकारी

$ 207.04K
$ 207.04K$ 207.04K

--
----

$ 207.04K
$ 207.04K$ 207.04K

999.96M
999.96M 999.96M

999,961,654.041976
999,961,654.041976 999,961,654.041976

JOJO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 207.04K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. JOJO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.96M है, कुल आपूर्ति 999961654.041976 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 207.04K है.

JOJO (JOJO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, JOJO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, JOJO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, JOJO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, JOJO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.85%
30 दिन$ 0--
60 दिन$ 0--
90 दिन$ 0--

JOJO (JOJO) क्या है

JOJO is a degenerate-laced memecoin with more backstory than your ex’s excuses. Born in a cheap motel, kissed by chaos, and raised on Twitter porn, JOJO is here to stretch your bags and your imagination. Quick Facts: - Chain: Solana (because we move fast and cheap, just like JOJO) - Category: Cinematic memecoin with NSFW sauce - Utility: Lore + Lube + Laughs The Teck - Lmao.. it's simpol - Launched via letsbonk.fun (naturally) - LP locked harder than your ex’s heart - No utility? Wrong. The utility is JOJO.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

JOJO प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में JOJO (JOJO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके JOJO (JOJO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? JOJO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब JOJO प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

JOJO लोकल करेंसी में

JOJO (JOJO) टोकन का अर्थशास्त्र

JOJO (JOJO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. JOJO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: JOJO (JOJO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज JOJO (JOJO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव JOJO प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
JOJO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
JOJO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
JOJO का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
JOJO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 207.04K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
JOJO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
JOJO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.96M USD है.
JOJO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
JOJO ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
JOJO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
JOJO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
JOJO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
JOJO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या JOJO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष JOJO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए JOJO का प्राइस का अनुमान देखें.
