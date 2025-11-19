एक्सचेंजDEX+
Johnny Suede का आज का लाइव मूल्य 0.00306479 USD है.SUEDE का मार्केट कैप 1,419,951 USD है. भारत में SUEDE से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

SUEDE की अधिक जानकारी

SUEDE प्राइस की जानकारी

SUEDE क्या है

SUEDE व्हाइटपेपर

SUEDE आधिकारिक वेबसाइट

SUEDE टोकन का अर्थशास्त्र

SUEDE प्राइस का पूर्वानुमान

Johnny Suede लोगो

Johnny Suede मूल्य (SUEDE)

गैर-सूचीबद्ध

1 SUEDE से USD लाइव प्राइस:

$0.00305084
-1.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
Johnny Suede (SUEDE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:36:00 (UTC+8)

Johnny Suede का आज का मूल्य

आज Johnny Suede (SUEDE) का लाइव मूल्य $ 0.00306479 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.27% का बदलाव आया है. मौजूदा SUEDE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00306479 प्रति SUEDE है.

$ 1,419,951 के मार्केट कैप के अनुसार Johnny Suede करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 465.16M SUEDE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, SUEDE की ट्रेडिंग $ 0.00299415 (निम्न) और $ 0.00316303 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.01862118 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00000998 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में SUEDE में पिछले एक घंटे में +0.56% और पिछले 7 दिनों में -12.06% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Johnny Suede (SUEDE) मार्केट की जानकारी

Johnny Suede का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.42M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SUEDE की मार्केट में उपलब्ध राशि 465.16M है, कुल आपूर्ति 465163369.981337 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.42M है.

Johnny Suede की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.56%

+0.27%

-12.06%

-12.06%

Johnny Suede (SUEDE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Johnny Suede का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Johnny Suede का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010445267 था.
पिछले 60 दिनों में, Johnny Suede का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0015084445 था.
पिछले 90 दिनों में, Johnny Suede का USD में मूल्य बदलाव $ -0.002802406957018836 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.27%
30 दिन$ -0.0010445267-34.08%
60 दिन$ -0.0015084445-49.21%
90 दिन$ -0.002802406957018836-47.76%

Johnny Suede के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Johnny Suede (SUEDE) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में SUEDE का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Johnny Suede (SUEDE) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Johnny Suede के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Johnny Suede की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए SUEDE के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Johnny Suedeप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Johnny Suede

2030 में 1 Johnny Suede का मूल्य कितना होगा?
अगर Johnny Suede 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Johnny Suede के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:36:00 (UTC+8)

Johnny Suede (SUEDE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Johnny Suede के बारे में और जानें

