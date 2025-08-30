John McAIfee मूल्य (MCAIFEE)
John McAIfee (MCAIFEE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, MCAIFEE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. MCAIFEE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00723635 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में MCAIFEE में +0.04%, 24 घंटों में -6.21%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
John McAIfee का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 15.61K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MCAIFEE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.04M है, कुल आपूर्ति 999035092.445744 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 15.61K है.
आज के दिन के दौरान, John McAIfee का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, John McAIfee का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, John McAIfee का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, John McAIfee का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.21%
|30 दिन
|$ 0
|+7.46%
|60 दिन
|$ 0
|+25.88%
|90 दिन
|$ 0
|--
John is more alive than ever! The new memecoin on Solana that's here to fulfill the prophecies and shake up the crypto world. Inspired by the enigmatic legacy of John McAfee, JOHN isn't just another token—it's a symbol of rebellion and innovation. Whispers in the crypto community speak of hidden messages and secrets encoded within the blockchain, hinting at McAfee's unfinished business. Backed by ai16z tech, JOHN promises to bring excitement, mystery, and a touch of legend to the Solana ecosystem.
