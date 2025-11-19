एक्सचेंजDEX+
Joe Hat का आज का लाइव मूल्य 322.07 USD है.HAT का मार्केट कैप 47,345 USD है. भारत में HAT से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!Joe Hat का आज का लाइव मूल्य 322.07 USD है.HAT का मार्केट कैप 47,345 USD है. भारत में HAT से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

HAT की अधिक जानकारी

HAT प्राइस की जानकारी

HAT क्या है

HAT आधिकारिक वेबसाइट

HAT टोकन का अर्थशास्त्र

HAT प्राइस का पूर्वानुमान

mexc
USD
Joe Hat (HAT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:14:59 (UTC+8)

Joe Hat का आज का मूल्य

आज Joe Hat (HAT) का लाइव मूल्य $ 322.07 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 2.65% का बदलाव आया है. मौजूदा HAT से USD कन्वर्ज़न दर $ 322.07 प्रति HAT है.

$ 47,345 के मार्केट कैप के अनुसार Joe Hat करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 147.00 HAT है. पिछले 24 घंटों के दौरान, HAT की ट्रेडिंग $ 314.78 (निम्न) और $ 336.69 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 18,925.4 और सबसे निम्न स्तर $ 154.98 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में HAT में पिछले एक घंटे में +0.39% और पिछले 7 दिनों में -22.42% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Joe Hat (HAT) मार्केट की जानकारी

Joe Hat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 47.35K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 147.00 है, कुल आपूर्ति 147.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 47.35K है.

Joe Hat की प्राइस हिस्ट्री USD

Joe Hat (HAT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Joe Hat का USD में मूल्य बदलाव $ -8.7652376216908 था.
पिछले 30 दिनों में, Joe Hat का USD में मूल्य बदलाव $ -84.7771334060 था.
पिछले 60 दिनों में, Joe Hat का USD में मूल्य बदलाव $ -178.5741914390 था.
पिछले 90 दिनों में, Joe Hat का USD में मूल्य बदलाव $ -119.30646138330103 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -8.7652376216908-2.64%
30 दिन$ -84.7771334060-26.32%
60 दिन$ -178.5741914390-55.44%
90 दिन$ -119.30646138330103-27.03%

Joe Hat के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Joe Hat (HAT) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में HAT का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Joe Hat (HAT) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Joe Hat के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Joe Hat की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए HAT के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Joe Hatप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

2030 में 1 Joe Hat का मूल्य कितना होगा?
अगर Joe Hat 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Joe Hat के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:14:59 (UTC+8)

Joe Hat (HAT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Joe Hat के बारे में और जानें

