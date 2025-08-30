JOBCOIN की अधिक जानकारी

JOBCOIN मूल्य (JOBCOIN)

1 JOBCOIN से USD लाइव प्राइस:

$0.00650106
$0.00650106$0.00650106
-15.40%1D
JOBCOIN (JOBCOIN) मूल्य का लाइव चार्ट
JOBCOIN (JOBCOIN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.54%

-15.40%

+52.72%

+52.72%

JOBCOIN (JOBCOIN) रियल-टाइम प्राइस $0.00650106 है. पिछले 24 घंटों में, JOBCOIN ने $ 0.00643613 के कम और $ 0.00808334 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. JOBCOIN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01110616 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में JOBCOIN में -0.54%, 24 घंटों में -15.40%, तथा पिछले 7 दिनों में +52.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

JOBCOIN (JOBCOIN) मार्केट की जानकारी

--
JOBCOIN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.53M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. JOBCOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.87M है, कुल आपूर्ति 999873405.92 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.53M है.

JOBCOIN (JOBCOIN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, JOBCOIN का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001183550769261887 था.
पिछले 30 दिनों में, JOBCOIN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0331891920 था.
पिछले 60 दिनों में, JOBCOIN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0735891803 था.
पिछले 90 दिनों में, JOBCOIN का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00635748613469377535 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.001183550769261887-15.40%
30 दिन$ +0.0331891920+510.52%
60 दिन$ +0.0735891803+1,131.96%
90 दिन$ +0.00635748613469377535+4,428.02%

JOBCOIN (JOBCOIN) क्या है

JobCoin ($JOBCOIN) is a dynamic meme token on the Solana blockchain, centered around the humorous narrative of escaping the 9-5 grind and achieving financial freedom through crypto. It embodies the dream of retiring early with wealth and leisure, resonating with a vibrant, global community of dreamers and meme enthusiasts. The project thrives on its community-driven ethos, where members actively shape its direction through creative input, meme generation, and collaborative initiatives. JobCoin’s endless meme potential, spanning workplace humor, financial independence, and lifestyle aspirations which fuels its engaging presence on platforms like Twitter. A passionate community and a playful yet ambitious vision, JobCoin offers boundless possibilities for growth, entertainment, and connection in the crypto space.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

JOBCOIN (JOBCOIN) संसाधन

JOBCOIN प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में JOBCOIN (JOBCOIN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके JOBCOIN (JOBCOIN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? JOBCOIN के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब JOBCOIN प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

JOBCOIN लोकल करेंसी में

JOBCOIN (JOBCOIN) टोकन का अर्थशास्त्र

JOBCOIN (JOBCOIN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. JOBCOIN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: JOBCOIN (JOBCOIN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज JOBCOIN (JOBCOIN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव JOBCOIN प्राइस 0.00650106 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
JOBCOIN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
JOBCOIN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00650106 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
JOBCOIN का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
JOBCOIN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.53M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
JOBCOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
JOBCOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.87M USD है.
JOBCOIN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
JOBCOIN ने 0.01110616 USD की ATH प्राइस हासिल की.
JOBCOIN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
JOBCOIN ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
JOBCOIN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
JOBCOIN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या JOBCOIN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष JOBCOIN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए JOBCOIN का प्राइस का अनुमान देखें.
