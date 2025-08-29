JITOSOL की अधिक जानकारी

JITOSOL प्राइस की जानकारी

JITOSOL आधिकारिक वेबसाइट

JITOSOL टोकन का अर्थशास्त्र

JITOSOL प्राइस का पूर्वानुमान

Jito Staked SOL लोगो

Jito Staked SOL मूल्य (JITOSOL)

गैर-सूचीबद्ध

1 JITOSOL से USD लाइव प्राइस:

$258.17
$258.17$258.17
-1.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Jito Staked SOL (JITOSOL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:43:41 (UTC+8)

Jito Staked SOL (JITOSOL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 252.43
$ 252.43$ 252.43
24 घंटे में न्यूनतम
$ 264.23
$ 264.23$ 264.23
24 घंटे में उच्चतम

$ 252.43
$ 252.43$ 252.43

$ 264.23
$ 264.23$ 264.23

$ 339.52
$ 339.52$ 339.52

$ 0.57898
$ 0.57898$ 0.57898

+0.22%

-0.83%

+17.30%

+17.30%

Jito Staked SOL (JITOSOL) रियल-टाइम प्राइस $259 है. पिछले 24 घंटों में, JITOSOL ने $ 252.43 के कम और $ 264.23 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. JITOSOL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 339.52 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.57898 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में JITOSOL में +0.22%, 24 घंटों में -0.83%, तथा पिछले 7 दिनों में +17.30% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Jito Staked SOL (JITOSOL) मार्केट की जानकारी

$ 3.15B
$ 3.15B$ 3.15B

--
----

$ 3.15B
$ 3.15B$ 3.15B

12.21M
12.21M 12.21M

12,213,140.18992624
12,213,140.18992624 12,213,140.18992624

Jito Staked SOL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.15B है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. JITOSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.21M है, कुल आपूर्ति 12213140.18992624 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.15B है.

Jito Staked SOL (JITOSOL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Jito Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ -2.182559049012 था.
पिछले 30 दिनों में, Jito Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +52.4532757000 था.
पिछले 60 दिनों में, Jito Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +108.4298579000 था.
पिछले 90 दिनों में, Jito Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +72.28724268726185 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -2.182559049012-0.83%
30 दिन$ +52.4532757000+20.25%
60 दिन$ +108.4298579000+41.86%
90 दिन$ +72.28724268726185+38.72%

Jito Staked SOL (JITOSOL) क्या है

The first liquid staking derivative on Solana to include MEV rewards. Tracks the price of SOL while accruing staking and MEV rewards. Yield is accrued in the price so it will steadily appreciate vs. SOL.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Jito Staked SOL (JITOSOL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Jito Staked SOL प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Jito Staked SOL (JITOSOL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Jito Staked SOL (JITOSOL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Jito Staked SOL के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Jito Staked SOL प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

JITOSOL लोकल करेंसी में

Jito Staked SOL (JITOSOL) टोकन का अर्थशास्त्र

Jito Staked SOL (JITOSOL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. JITOSOL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Jito Staked SOL (JITOSOL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Jito Staked SOL (JITOSOL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव JITOSOL प्राइस 259.0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
JITOSOL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
JITOSOL से USD की मौजूदा प्राइस $ 259.0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Jito Staked SOL का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
JITOSOL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.15B USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
JITOSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
JITOSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.21M USD है.
JITOSOL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
JITOSOL ने 339.52 USD की ATH प्राइस हासिल की.
JITOSOL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
JITOSOL ने 0.57898 USD की ATL प्राइस देखी.
JITOSOL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
JITOSOL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या JITOSOL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष JITOSOL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए JITOSOL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:43:41 (UTC+8)

Jito Staked SOL (JITOSOL) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.