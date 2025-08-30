JIFF की अधिक जानकारी

Jiffpom लोगो

Jiffpom मूल्य (JIFF)

गैर-सूचीबद्ध

1 JIFF से USD लाइव प्राइस:

$0.0002359
$0.0002359$0.0002359
-5.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Jiffpom (JIFF) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:43:03 (UTC+8)

Jiffpom (JIFF) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.101729
$ 0.101729$ 0.101729

$ 0
$ 0$ 0

-0.46%

-5.68%

+0.59%

+0.59%

Jiffpom (JIFF) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, JIFF ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. JIFF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.101729 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में JIFF में -0.46%, 24 घंटों में -5.68%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.59% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Jiffpom (JIFF) मार्केट की जानकारी

$ 23.39K
$ 23.39K$ 23.39K

--
----

$ 23.39K
$ 23.39K$ 23.39K

99.42M
99.42M 99.42M

99,421,402.2097
99,421,402.2097 99,421,402.2097

Jiffpom का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 23.39K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. JIFF की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.42M है, कुल आपूर्ति 99421402.2097 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 23.39K है.

Jiffpom (JIFF) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Jiffpom का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Jiffpom का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Jiffpom का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Jiffpom का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.68%
30 दिन$ 0-27.45%
60 दिन$ 0-15.97%
90 दिन$ 0--

Jiffpom (JIFF) क्या है

Jiffpom is a world-famous Pomeranian dog and social media sensation, known for his adorable fluffy appearance, playful personality, and incredible tricks. With millions of followers on platforms like Instagram and TikTok, Jiffpom captivates audiences with his charming poses, stylish outfits, and endearing videos. Recognized by Guinness World Records for his speed and agility, he’s not just a cute face but also a talented performer, making him a beloved figure in pop culture and among pet lovers worldwide.



Jiffpom (JIFF) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Jiffpom प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Jiffpom (JIFF) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Jiffpom (JIFF) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Jiffpom के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Jiffpom प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

JIFF लोकल करेंसी में

Jiffpom (JIFF) टोकन का अर्थशास्त्र

Jiffpom (JIFF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. JIFF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Jiffpom (JIFF) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Jiffpom (JIFF) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव JIFF प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
JIFF से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
JIFF से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Jiffpom का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
JIFF के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 23.39K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
JIFF की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
JIFF की मार्केट में उपलब्ध राशि 99.42M USD है.
JIFF की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
JIFF ने 0.101729 USD की ATH प्राइस हासिल की.
JIFF का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
JIFF ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
JIFF का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
JIFF के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या JIFF इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष JIFF इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए JIFF का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:43:03 (UTC+8)

