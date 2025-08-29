BODEN की अधिक जानकारी

Jeo Boden लोगो

Jeo Boden मूल्य (BODEN)

गैर-सूचीबद्ध

1 BODEN से USD लाइव प्राइस:

$0.0025126
$0.0025126$0.0025126
-5.00%1D
mexc
USD
Jeo Boden (BODEN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:48:04 (UTC+8)

Jeo Boden (BODEN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00248297
$ 0.00248297$ 0.00248297
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00265827
$ 0.00265827$ 0.00265827
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00248297
$ 0.00248297$ 0.00248297

$ 0.00265827
$ 0.00265827$ 0.00265827

$ 1.04
$ 1.04$ 1.04

$ 0.00175942
$ 0.00175942$ 0.00175942

-0.21%

-5.09%

+1.35%

+1.35%

Jeo Boden (BODEN) रियल-टाइम प्राइस $0.00251271 है. पिछले 24 घंटों में, BODEN ने $ 0.00248297 के कम और $ 0.00265827 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BODEN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.04 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00175942 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BODEN में -0.21%, 24 घंटों में -5.09%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.35% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Jeo Boden (BODEN) मार्केट की जानकारी

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

--
----

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

690.33M
690.33M 690.33M

690,325,163.0
690,325,163.0 690,325,163.0

Jeo Boden का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.73M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BODEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 690.33M है, कुल आपूर्ति 690325163.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.73M है.

Jeo Boden (BODEN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Jeo Boden का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000134881395287847 था.
पिछले 30 दिनों में, Jeo Boden का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002779396 था.
पिछले 60 दिनों में, Jeo Boden का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005401479 था.
पिछले 90 दिनों में, Jeo Boden का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000134881395287847-5.09%
30 दिन$ -0.0002779396-11.06%
60 दिन$ -0.0005401479-21.49%
90 दिन$ 0--

Jeo Boden (BODEN) क्या है

The $BODEN token, also known as the Joe Boden token, is a memecoin that humorously references Joe Biden.

Jeo Boden (BODEN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Jeo Boden प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Jeo Boden (BODEN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Jeo Boden (BODEN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Jeo Boden के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Jeo Boden प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BODEN लोकल करेंसी में

Jeo Boden (BODEN) टोकन का अर्थशास्त्र

Jeo Boden (BODEN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BODEN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Jeo Boden (BODEN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Jeo Boden (BODEN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BODEN प्राइस 0.00251271 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BODEN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BODEN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00251271 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Jeo Boden का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BODEN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.73M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BODEN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BODEN की मार्केट में उपलब्ध राशि 690.33M USD है.
BODEN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BODEN ने 1.04 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BODEN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BODEN ने 0.00175942 USD की ATL प्राइस देखी.
BODEN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BODEN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BODEN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BODEN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BODEN का प्राइस का अनुमान देखें.
Jeo Boden (BODEN) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
08-25 21:14:39इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.