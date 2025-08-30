JELLY AI मूल्य (JAI)
0.00%
-7.34%
-5.11%
-5.11%
JELLY AI (JAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, JAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. JAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में JAI में 0.00%, 24 घंटों में -7.34%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.11% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
JELLY AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 33.04K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. JAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 33.04K है.
आज के दिन के दौरान, JELLY AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, JELLY AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, JELLY AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, JELLY AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.34%
|30 दिन
|$ 0
|-11.67%
|60 दिन
|$ 0
|+10.53%
|90 दिन
|$ 0
|--
Jelly AI ($JAI) is gaining attention as the first AI-based meme coin developed on the Sui blockchain. The Sui network is a scalable blockchain platform known for its fast transaction processing and low costs. With this infrastructure, $JAI enables swift and efficient transactions. As the first AI meme coin on the Sui network, $JAI offers a unique opportunity for investors and crypto enthusiasts. By participating in the project's early stages, there is potential for significant profits. Additionally, the combination of artificial intelligence and meme coin concepts has created an innovative approach that appeals to a wide range of users.
JELLY AI (JAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. JAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
