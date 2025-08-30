JEFFWorld is a user-participating metaverse platform that is completed by expanding the metaverse world with the participation of users. In JEFF World, users can freely decorate their unique spaces and avatars, and experience JEFF World. Users can enjoy and create content at JEFFWorld and receive rewards. These rewards circulate within a balanced ecosystem, allowing users to experience various content within JEFF World or utilize them for real-world connected consumption. This creates a sustainable ecosystem that fosters a balanced and harmonious environment.

