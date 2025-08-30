JEFF की अधिक जानकारी

JEFFWorld Token लोगो

JEFFWorld Token मूल्य (JEFF)

गैर-सूचीबद्ध

1 JEFF से USD लाइव प्राइस:

$0.00147002
$0.00147002$0.00147002
-0.50%1D
mexc
USD
JEFFWorld Token (JEFF) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:48:19 (UTC+8)

JEFFWorld Token (JEFF) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00146579
$ 0.00146579$ 0.00146579
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00148102
$ 0.00148102$ 0.00148102
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00146579
$ 0.00146579$ 0.00146579

$ 0.00148102
$ 0.00148102$ 0.00148102

$ 0.182621
$ 0.182621$ 0.182621

$ 0.00100036
$ 0.00100036$ 0.00100036

+0.21%

-0.54%

+1.79%

+1.79%

JEFFWorld Token (JEFF) रियल-टाइम प्राइस $0.00147002 है. पिछले 24 घंटों में, JEFF ने $ 0.00146579 के कम और $ 0.00148102 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. JEFF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.182621 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00100036 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में JEFF में +0.21%, 24 घंटों में -0.54%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.79% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

JEFFWorld Token (JEFF) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 43.04K
$ 43.04K$ 43.04K

$ 2.06M
$ 2.06M$ 2.06M

0.00
0.00 0.00

1,400,000,000.0
1,400,000,000.0 1,400,000,000.0

JEFFWorld Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 43.04K है. JEFF की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1400000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.06M है.

JEFFWorld Token (JEFF) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, JEFFWorld Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, JEFFWorld Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002132809 था.
पिछले 60 दिनों में, JEFFWorld Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002920097 था.
पिछले 90 दिनों में, JEFFWorld Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001127796238508088 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.54%
30 दिन$ -0.0002132809-14.50%
60 दिन$ -0.0002920097-19.86%
90 दिन$ -0.001127796238508088-43.41%

JEFFWorld Token (JEFF) क्या है

JEFFWorld is a user-participating metaverse platform that is completed by expanding the metaverse world with the participation of users. In JEFF World, users can freely decorate their unique spaces and avatars, and experience JEFF World. Users can enjoy and create content at JEFFWorld and receive rewards. These rewards circulate within a balanced ecosystem, allowing users to experience various content within JEFF World or utilize them for real-world connected consumption. This creates a sustainable ecosystem that fosters a balanced and harmonious environment.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

JEFFWorld Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में JEFFWorld Token (JEFF) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके JEFFWorld Token (JEFF) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? JEFFWorld Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब JEFFWorld Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

JEFF लोकल करेंसी में

JEFFWorld Token (JEFF) टोकन का अर्थशास्त्र

JEFFWorld Token (JEFF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. JEFF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: JEFFWorld Token (JEFF) के बारे में अन्य प्रश्न

आज JEFFWorld Token (JEFF) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव JEFF प्राइस 0.00147002 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
JEFF से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
JEFF से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00147002 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
JEFFWorld Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
JEFF के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
JEFF की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
JEFF की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
JEFF की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
JEFF ने 0.182621 USD की ATH प्राइस हासिल की.
JEFF का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
JEFF ने 0.00100036 USD की ATL प्राइस देखी.
JEFF का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
JEFF के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 43.04K USD है.
क्या JEFF इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष JEFF इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए JEFF का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 12:48:19 (UTC+8)

