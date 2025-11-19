एक्सचेंजDEX+
jAsset jUSD का आज का लाइव मूल्य 0.980387 USD है.JUSD का मार्केट कैप 638,994 USD है. भारत में JUSD से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

1 JUSD से USD लाइव प्राइस:

$0.980387
$0.980387
+0.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
jAsset jUSD (JUSD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:15:18 (UTC+8)

jAsset jUSD का आज का मूल्य

आज jAsset jUSD (JUSD) का लाइव मूल्य $ 0.980387 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.51% का बदलाव आया है. मौजूदा JUSD से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.980387 प्रति JUSD है.

$ 638,994 के मार्केट कैप के अनुसार jAsset jUSD करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 651.78K JUSD है. पिछले 24 घंटों के दौरान, JUSD की ट्रेडिंग $ 0.972032 (निम्न) और $ 0.995278 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 1.062 और सबसे निम्न स्तर $ 0.35345 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में JUSD में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में +4.35% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

jAsset jUSD (JUSD) मार्केट की जानकारी

$ 638.99K
$ 638.99K

--
--

$ 638.99K
$ 638.99K

651.78K
651.78K

651,777.7506707325
651,777.7506707325

jAsset jUSD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 638.99K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. JUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 651.78K है, कुल आपूर्ति 651777.7506707325 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 638.99K है.

jAsset jUSD की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.972032
$ 0.972032
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.995278
$ 0.995278
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.972032
$ 0.972032

$ 0.995278
$ 0.995278

$ 1.062
$ 1.062

$ 0.35345
$ 0.35345

--

+0.51%

+4.35%

+4.35%

jAsset jUSD (JUSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, jAsset jUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00497827 था.
पिछले 30 दिनों में, jAsset jUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0018104806 था.
पिछले 60 दिनों में, jAsset jUSD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0060714386 था.
पिछले 90 दिनों में, jAsset jUSD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0041567446714596 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00497827+0.51%
30 दिन$ +0.0018104806+0.18%
60 दिन$ -0.0060714386-0.61%
90 दिन$ +0.0041567446714596+0.43%

jAsset jUSD के लिए प्राइस पूर्वानुमान

jAsset jUSD (JUSD) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में JUSD का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
jAsset jUSD (JUSD) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, jAsset jUSD के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

jAsset jUSD (JUSD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न jAsset jUSD

2030 में 1 jAsset jUSD का मूल्य कितना होगा?
अगर jAsset jUSD 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. jAsset jUSD के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:15:18 (UTC+8)

jAsset jUSD के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.