Jarvis AI मूल्य (JARVIS)
-0.19%
-3.42%
+1.60%
+1.60%
Jarvis AI (JARVIS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, JARVIS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. JARVIS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00264783 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में JARVIS में -0.19%, 24 घंटों में -3.42%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Jarvis AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 12.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. JARVIS की मार्केट में उपलब्ध राशि 969.70M है, कुल आपूर्ति 999634838.130425 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 12.59K है.
आज के दिन के दौरान, Jarvis AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Jarvis AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Jarvis AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Jarvis AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.42%
|30 दिन
|$ 0
|-11.15%
|60 दिन
|$ 0
|-22.51%
|90 दिन
|$ 0
|--
is a cutting-edge solution that empowers traders to create and deploy custom AI agents—all wrapped in a prompt-based interface for truly autonomous trading. From advanced chart pattern detection to real-time social sentiment checks and streamlined DeFi liquidity management, it delivers a tailored, no-code experience that puts every aspect of crypto trading at your fingertips. ● Core Offering: A custom AI agent builder where users simply type natural-language commands—e.g., “Buy SOL if a Head & Shoulders pattern forms and social sentiment is over 70%.” The platform handles the rest. ● Key Differentiator: Fully autonomous execution across both trading strategies and liquidity positions, seamlessly responding to market signals
Jarvis AI (JARVIS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. JARVIS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
