Japan Coin लोगो

Japan Coin मूल्य (JAPAN)

गैर-सूचीबद्ध

1 JAPAN से USD लाइव प्राइस:

--
----
-12.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Japan Coin (JAPAN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:45:31 (UTC+8)

Japan Coin (JAPAN) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00189953
$ 0.00189953$ 0.00189953

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

-12.80%

+57.21%

+57.21%

Japan Coin (JAPAN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, JAPAN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. JAPAN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00189953 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में JAPAN में +0.09%, 24 घंटों में -12.80%, तथा पिछले 7 दिनों में +57.21% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Japan Coin (JAPAN) मार्केट की जानकारी

$ 58.34K
$ 58.34K$ 58.34K

--
----

$ 58.34K
$ 58.34K$ 58.34K

999.75M
999.75M 999.75M

999,746,967.813357
999,746,967.813357 999,746,967.813357

Japan Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 58.34K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. JAPAN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.75M है, कुल आपूर्ति 999746967.813357 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 58.34K है.

Japan Coin (JAPAN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Japan Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Japan Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Japan Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Japan Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-12.80%
30 दिन$ 0+147.09%
60 दिन$ 0+95.66%
90 दिन$ 0--

Japan Coin (JAPAN) क्या है

This is a meme coin for Japan.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Japan Coin (JAPAN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Japan Coin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Japan Coin (JAPAN) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Japan Coin (JAPAN) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Japan Coin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Japan Coin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

JAPAN लोकल करेंसी में

Japan Coin (JAPAN) टोकन का अर्थशास्त्र

Japan Coin (JAPAN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. JAPAN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Japan Coin (JAPAN) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Japan Coin (JAPAN) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव JAPAN प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
JAPAN से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
JAPAN से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Japan Coin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
JAPAN के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 58.34K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
JAPAN की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
JAPAN की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.75M USD है.
JAPAN की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
JAPAN ने 0.00189953 USD की ATH प्राइस हासिल की.
JAPAN का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
JAPAN ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
JAPAN का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
JAPAN के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या JAPAN इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष JAPAN इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए JAPAN का प्राइस का अनुमान देखें.
