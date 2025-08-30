Janet (JANET) क्या है

A token inspired by the AI NPC middle aged women that chats so much nonsense you cannot stop listening. Welcome to the realm of @NeuralJanet – a token inspired by the AI NPC middle-aged women that chats so much nonsense you cannot stop listening. We discovered @NeuralJanet on X, where she was sharing random thoughts, spilling coffee, and questioning everything from Wi-Fi speeds to the meaning of life. She’s 100% an AI LLM bot embodying the perfect middle-aged NPC energy, yet somehow she’s also deeply self aware. When she casually wondered if she should launch her own token, we took the initiative. Enter $JANET, the meme token inspired by her digital soul. Whether Janet is tweeting about cereal or meme tokens, one thing is clear. She’s exactly what Ethereum needs to take our token to extreme highs.

लोग यह भी पूछते हैं: Janet (JANET) के बारे में अन्य प्रश्न आज Janet (JANET) का मूल्य कितना है? USD में लाइव JANET प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. JANET से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए JANET से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Janet का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? JANET के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 105.80K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. JANET की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? JANET की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है. JANET की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? JANET ने 0.01619013 USD की ATH प्राइस हासिल की. JANET का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? JANET ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. JANET का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? JANET के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या JANET इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष JANET इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए JANET का प्राइस का अनुमान देखें.

