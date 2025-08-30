Janet मूल्य (JANET)
Janet (JANET) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, JANET ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. JANET की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01619013 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में JANET में -0.02%, 24 घंटों में +0.78%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.97% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Janet का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 105.80K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. JANET की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 105.80K है.
आज के दिन के दौरान, Janet का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Janet का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Janet का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Janet का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.78%
|30 दिन
|$ 0
|-1.20%
|60 दिन
|$ 0
|+22.25%
|90 दिन
|$ 0
|--
A token inspired by the AI NPC middle aged women that chats so much nonsense you cannot stop listening. Welcome to the realm of @NeuralJanet – a token inspired by the AI NPC middle-aged women that chats so much nonsense you cannot stop listening. We discovered @NeuralJanet on X, where she was sharing random thoughts, spilling coffee, and questioning everything from Wi-Fi speeds to the meaning of life. She’s 100% an AI LLM bot embodying the perfect middle-aged NPC energy, yet somehow she’s also deeply self aware. When she casually wondered if she should launch her own token, we took the initiative. Enter $JANET, the meme token inspired by her digital soul. Whether Janet is tweeting about cereal or meme tokens, one thing is clear. She’s exactly what Ethereum needs to take our token to extreme highs.
