Jackal Protocol मूल्य (JKL)
-0.34%
-9.07%
-9.52%
-9.52%
Jackal Protocol (JKL) रियल-टाइम प्राइस $0.0352219 है. पिछले 24 घंटों में, JKL ने $ 0.03503291 के कम और $ 0.03889027 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. JKL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.087 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02226129 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में JKL में -0.34%, 24 घंटों में -9.07%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.52% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Jackal Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.24M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. JKL की मार्केट में उपलब्ध राशि 120.49M है, कुल आपूर्ति 169606699.472438 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.97M है.
आज के दिन के दौरान, Jackal Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00351669346715692 था.
पिछले 30 दिनों में, Jackal Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0067317081 था.
पिछले 60 दिनों में, Jackal Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0036235093 था.
पिछले 90 दिनों में, Jackal Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ -0.02221365914205759 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00351669346715692
|-9.07%
|30 दिन
|$ -0.0067317081
|-19.11%
|60 दिन
|$ -0.0036235093
|-10.28%
|90 दिन
|$ -0.02221365914205759
|-38.67%
Jackal Protocol is a blockchain and data storage network that is fast, ultra-secure, and easy for people to use. The Jackal Protocol is a Cosmos layer 1 blockchain. The Jackal Protocol allows developers to build decentralized applications with the ability to interface with all Jackal Protocol Modules-including storage contracts and file structure. This grants developers the ability to adjust the ownership of data, share data with other jackal users or smart contracts, and transfer small or large amounts of encrypted data without centralized storage providers or middleware. Data on the Protocol is always self-custodial, meaning no one- not even the team at Jackal-can access or view user data.
