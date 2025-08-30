IXO की अधिक जानकारी

IXO मूल्य (IXO)

1 IXO से USD लाइव प्राइस:

$0.00594093
$0.00594093$0.00594093
-1.00%1D
IXO (IXO) मूल्य का लाइव चार्ट
IXO (IXO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00594056
$ 0.00594056$ 0.00594056
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00730608
$ 0.00730608$ 0.00730608
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00594056
$ 0.00594056$ 0.00594056

$ 0.00730608
$ 0.00730608$ 0.00730608

$ 1.009
$ 1.009$ 1.009

$ 0.00336803
$ 0.00336803$ 0.00336803

-0.42%

-1.01%

-4.04%

-4.04%

IXO (IXO) रियल-टाइम प्राइस $0.00594093 है. पिछले 24 घंटों में, IXO ने $ 0.00594056 के कम और $ 0.00730608 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IXO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.009 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00336803 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IXO में -0.42%, 24 घंटों में -1.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.04% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

IXO (IXO) मार्केट की जानकारी

$ 515.60K
$ 515.60K$ 515.60K

--
----

$ 751.44K
$ 751.44K$ 751.44K

86.64M
86.64M 86.64M

126,270,000.0
126,270,000.0 126,270,000.0

IXO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 515.60K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IXO की मार्केट में उपलब्ध राशि 86.64M है, कुल आपूर्ति 126270000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 751.44K है.

IXO (IXO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, IXO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, IXO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0013643500 था.
पिछले 60 दिनों में, IXO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0008384089 था.
पिछले 90 दिनों में, IXO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.002162862830021392 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.01%
30 दिन$ -0.0013643500-22.96%
60 दिन$ -0.0008384089-14.11%
90 दिन$ -0.002162862830021392-26.68%

IXO (IXO) क्या है

IXO is the layer-1 token of the Internet of Impacts of inter-connected networks, powered by IXO Protocol blockchains, that provides foundational infrastructure for the Spatial Web. These networks enable dynamic digital twin domains of people, organisations, physical infrastructure, financial capital, AI and data to be more intelligently coordinated, financed, verified, governed, and informed, with the mission of generating sustainable social, environmental, economic, and climate Impacts, at an Internet-scale. Solutions are already being deployed through this Spatial Web in domains such as clean energy transition, disease prevention, youth employment, education, autonomous AI, and supply-chain optimisation.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

IXO प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में IXO (IXO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके IXO (IXO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? IXO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब IXO प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

IXO लोकल करेंसी में

IXO (IXO) टोकन का अर्थशास्त्र

IXO (IXO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IXO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: IXO (IXO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज IXO (IXO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव IXO प्राइस 0.00594093 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
IXO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
IXO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00594093 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
IXO का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
IXO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 515.60K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
IXO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
IXO की मार्केट में उपलब्ध राशि 86.64M USD है.
IXO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
IXO ने 1.009 USD की ATH प्राइस हासिल की.
IXO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
IXO ने 0.00336803 USD की ATL प्राइस देखी.
IXO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
IXO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या IXO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष IXO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए IXO का प्राइस का अनुमान देखें.
