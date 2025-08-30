IVY is a meme cryptocurrency built on the Hedera Hashgraph network. It leverages the fast, secure, and scalable features of Hedera's consensus algorithm to provide a fun and community-driven token. IVY aims to engage users with its lighthearted and playful nature while offering low transaction costs and rapid processing times, characteristic of the Hedera ecosystem. IVY, as a meme cryptocurrency on the Hedera Hashgraph network, primarily serves as a form of entertainment and community engagement within the cryptocurrency ecosystem. Being a token based on meme culture, its purpose is not necessarily tied to serious financial applications but to foster interaction and participation among its user base.

