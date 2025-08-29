IVT की अधिक जानकारी

ivault लोगो

ivault मूल्य (IVT)

गैर-सूचीबद्ध

1 IVT से USD लाइव प्राइस:

$0.01878783
$0.01878783$0.01878783
-0.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
ivault (IVT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:47:49 (UTC+8)

ivault (IVT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01868856
$ 0.01868856$ 0.01868856
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01887829
$ 0.01887829$ 0.01887829
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01868856
$ 0.01868856$ 0.01868856

$ 0.01887829
$ 0.01887829$ 0.01887829

$ 0.063788
$ 0.063788$ 0.063788

$ 0.01185343
$ 0.01185343$ 0.01185343

+0.04%

-0.19%

+13.15%

+13.15%

ivault (IVT) रियल-टाइम प्राइस $0.01878783 है. पिछले 24 घंटों में, IVT ने $ 0.01868856 के कम और $ 0.01887829 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IVT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.063788 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01185343 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IVT में +0.04%, 24 घंटों में -0.19%, तथा पिछले 7 दिनों में +13.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ivault (IVT) मार्केट की जानकारी

$ 3.06M
$ 3.06M$ 3.06M

--
----

$ 22.55M
$ 22.55M$ 22.55M

162.89M
162.89M 162.89M

1,200,000,000.0
1,200,000,000.0 1,200,000,000.0

ivault का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.06M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IVT की मार्केट में उपलब्ध राशि 162.89M है, कुल आपूर्ति 1200000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.55M है.

ivault (IVT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ivault का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, ivault का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0033511476 था.
पिछले 60 दिनों में, ivault का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0069937659 था.
पिछले 90 दिनों में, ivault का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.19%
30 दिन$ +0.0033511476+17.84%
60 दिन$ +0.0069937659+37.22%
90 दिन$ 0--

ivault (IVT) क्या है

The ivault Token powers the "ivault - Share, earn, connect" mobile app for iOS and Android. It gives you access to earning cash by renting and selling items, connecting with like-minded people, and earning rewards by collecting eco-points. Using ivault is inherently more sustainable than buying new. It bypasses today’s inflationary pressures and strengthens neighborliness – while helping to cut the carbon pressure that comes from manufacturing unnecessary “stuff”. Join the revolution! ivault is the next-gen Web3 lifestyle app rewarding sustainable actions.

ivault प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ivault (IVT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ivault (IVT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ivault के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ivault प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

IVT लोकल करेंसी में

ivault (IVT) टोकन का अर्थशास्त्र

ivault (IVT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IVT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: ivault (IVT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज ivault (IVT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव IVT प्राइस 0.01878783 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
IVT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
IVT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01878783 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ivault का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
IVT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.06M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
IVT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
IVT की मार्केट में उपलब्ध राशि 162.89M USD है.
IVT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
IVT ने 0.063788 USD की ATH प्राइस हासिल की.
IVT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
IVT ने 0.01185343 USD की ATL प्राइस देखी.
IVT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
IVT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या IVT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष IVT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए IVT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:47:49 (UTC+8)

