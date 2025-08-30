Ishi Go मूल्य (ISHI)
Ishi Go (ISHI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ISHI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ISHI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00194537 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ISHI में +0.35%, 24 घंटों में -3.87%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.44% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Ishi Go का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 37.20K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ISHI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 37.20K है.
आज के दिन के दौरान, Ishi Go का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ishi Go का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Ishi Go का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Ishi Go का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.87%
|30 दिन
|$ 0
|-10.44%
|60 दिन
|$ 0
|-91.45%
|90 दिन
|$ 0
|--
$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.
Ishi Go (ISHI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ISHI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
