Isengard NFT Marketplace लोगो

Isengard NFT Marketplace मूल्य (ISET-84E55E)

गैर-सूचीबद्ध

1 ISET-84E55E से USD लाइव प्राइस:

$0.000083
$0.000083$0.000083
-1.30%1D
mexc
USD
Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) मूल्य का लाइव चार्ट
Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.167432
$ 0.167432$ 0.167432

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.34%

-9.18%

-9.18%

Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ISET-84E55E ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ISET-84E55E की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.167432 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ISET-84E55E में --, 24 घंटों में -1.34%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.02
$ 0.02$ 0.02

$ 41.50K
$ 41.50K$ 41.50K

0.00
0.00 0.00

500,000,000.0
500,000,000.0 500,000,000.0

Isengard NFT Marketplace का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 0.02 है. ISET-84E55E की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 500000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 41.50K है.

Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Isengard NFT Marketplace का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Isengard NFT Marketplace का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Isengard NFT Marketplace का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Isengard NFT Marketplace का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.34%
30 दिन$ 0-18.70%
60 दिन$ 0+0.60%
90 दिन$ 0--

Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) क्या है

The NFT Marketplace on #ElrondNetwork . Buy, sell and explore in the Elrond NFT Universe.

Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Isengard NFT Marketplace प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Isengard NFT Marketplace के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Isengard NFT Marketplace प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ISET-84E55E लोकल करेंसी में

Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) टोकन का अर्थशास्त्र

Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ISET-84E55E टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Isengard NFT Marketplace (ISET-84E55E) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ISET-84E55E प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ISET-84E55E से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ISET-84E55E से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Isengard NFT Marketplace का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ISET-84E55E के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ISET-84E55E की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ISET-84E55E की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
ISET-84E55E की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ISET-84E55E ने 0.167432 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ISET-84E55E का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ISET-84E55E ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ISET-84E55E का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ISET-84E55E के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 0.02 USD है.
क्या ISET-84E55E इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ISET-84E55E इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ISET-84E55E का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.