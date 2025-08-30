Ironclad USD मूल्य (IUSD)
Ironclad USD (IUSD) रियल-टाइम प्राइस $0.074143 है. पिछले 24 घंटों में, IUSD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.057 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.072435 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IUSD में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -0.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Ironclad USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.71K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 373.71K है, कुल आपूर्ति 373712.1025624301 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 27.71K है.
आज के दिन के दौरान, Ironclad USD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ironclad USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0077893523 था.
पिछले 60 दिनों में, Ironclad USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0012564865 था.
पिछले 90 दिनों में, Ironclad USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.02798066027965043 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0077893523
|-10.50%
|60 दिन
|$ -0.0012564865
|-1.69%
|90 दिन
|$ -0.02798066027965043
|-27.39%
Ironclad Finance is a decentralized lending protocol acting as the Ethereum (ETH) liquidity hub on Mode Network, a Layer 2 scaling solution for Ethereum. Users can lend and borrow various crypto assets and mint iUSD with their stablecoins, ETH, MODE, and LRTs to maximize their on-chain yield. Ironclad Finance leverages blockchain technology to provide a secure and efficient platform for decentralized lending and borrowing.
Ironclad USD (IUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
