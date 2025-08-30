IB की अधिक जानकारी

Iron Bank मूल्य (IB)

1 IB से USD लाइव प्राइस:

$0.489884
$0.489884
-3.10%1D
Iron Bank (IB) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:44:37 (UTC+8)

Iron Bank (IB) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.478601
$ 0.478601
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.513504
$ 0.513504
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.478601
$ 0.478601

$ 0.513504
$ 0.513504

$ 253.73
$ 253.73

$ 0.181869
$ 0.181869

+0.08%

-3.14%

-14.77%

-14.77%

Iron Bank (IB) रियल-टाइम प्राइस $0.489884 है. पिछले 24 घंटों में, IB ने $ 0.478601 के कम और $ 0.513504 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 253.73 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.181869 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IB में +0.08%, 24 घंटों में -3.14%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Iron Bank (IB) मार्केट की जानकारी

$ 93.00K
$ 93.00K

--
--

$ 3.58M
$ 3.58M

189.84K
189.84K

7,311,366.0
7,311,366.0

Iron Bank का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 93.00K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IB की मार्केट में उपलब्ध राशि 189.84K है, कुल आपूर्ति 7311366.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.58M है.

Iron Bank (IB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Iron Bank का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0158938106960566 था.
पिछले 30 दिनों में, Iron Bank का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0600462576 था.
पिछले 60 दिनों में, Iron Bank का USD में मूल्य बदलाव $ +0.3344364585 था.
पिछले 90 दिनों में, Iron Bank का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0158938106960566-3.14%
30 दिन$ +0.0600462576+12.26%
60 दिन$ +0.3344364585+68.27%
90 दिन$ 0--

Iron Bank (IB) क्या है

Iron Bank is a decentralized lending platform focused on capital efficiency allowing protocols and individuals to supply and borrow cryptoassets.

Iron Bank (IB) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Iron Bank प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Iron Bank (IB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Iron Bank (IB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Iron Bank के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Iron Bank प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

IB लोकल करेंसी में

Iron Bank (IB) टोकन का अर्थशास्त्र

Iron Bank (IB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Iron Bank (IB) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Iron Bank (IB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव IB प्राइस 0.489884 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
IB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
IB से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.489884 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Iron Bank का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
IB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 93.00K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
IB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
IB की मार्केट में उपलब्ध राशि 189.84K USD है.
IB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
IB ने 253.73 USD की ATH प्राइस हासिल की.
IB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
IB ने 0.181869 USD की ATL प्राइस देखी.
IB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
IB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या IB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष IB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए IB का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:44:37 (UTC+8)

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.