iridescent rabbit shark मूल्य (IRS)
--
--
0.00%
0.00%
iridescent rabbit shark (IRS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, IRS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IRS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IRS में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
iridescent rabbit shark का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.20K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IRS की मार्केट में उपलब्ध राशि 996.98M है, कुल आपूर्ति 996976388.175991 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.20K है.
आज के दिन के दौरान, iridescent rabbit shark का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, iridescent rabbit shark का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, iridescent rabbit shark का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, iridescent rabbit shark का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-2.91%
|60 दिन
|$ 0
|+20.80%
|90 दिन
|$ 0
|--
The IRS or iridescent rabbit shark is a cultural meme coin, but far from typical; it represents a group of people who not only love sharks but love self improvement and aim to live under the guise of an apex predator, the shark. the IRS community serves as a place for people to connect and thrive, but congregate and grow together whilst spreading the word of the IRS. It’s a celebration of an apex predator relayed over zoomer vibes. The cult emphasizes the effervescent glow up, ambition, and relentlessly rising to the top. It is a play on words for the "IRS" but in no way shape or form connected to the governmental body, the IRS. The decentralized nature of governance in the Iridescent Rabbit Shark (IRS) community mirrors the broader principles of blockchain technology by allowing its community to engage in decision-making processes. This approach reflects a democratic ethos akin to blockchain governance, where transparency and inclusivity are paramount. However, IRS, while innovative in its governance model, remains relatively obscure with a limited market presence. Its small market cap and high volatility could indicate a higher investment risk due to its niche status and the speculative nature of such decentralized projects.
