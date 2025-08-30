ION की अधिक जानकारी

Ionic Protocol लोगो

Ionic Protocol मूल्य (ION)

1 ION से USD लाइव प्राइस:

$0.00037769
$0.00037769$0.00037769
-1.10%1D
Ionic Protocol (ION) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:12:20 (UTC+8)

Ionic Protocol (ION) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.069396
$ 0.069396$ 0.069396

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

-1.11%

-5.05%

-5.05%

Ionic Protocol (ION) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ION ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ION की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.069396 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ION में +0.04%, 24 घंटों में -1.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.05% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Ionic Protocol (ION) मार्केट की जानकारी

$ 113.90K
$ 113.90K$ 113.90K

--
----

$ 377.69K
$ 377.69K$ 377.69K

301.58M
301.58M 301.58M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Ionic Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 113.90K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ION की मार्केट में उपलब्ध राशि 301.58M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 377.69K है.

Ionic Protocol (ION) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Ionic Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ionic Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Ionic Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Ionic Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.11%
30 दिन$ 0-18.11%
60 दिन$ 0-54.35%
90 दिन$ 0--

Ionic Protocol (ION) क्या है

Ionic Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ionic Protocol (ION) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ionic Protocol (ION) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ionic Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Ionic Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ION लोकल करेंसी में

Ionic Protocol (ION) टोकन का अर्थशास्त्र

Ionic Protocol (ION) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ION टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Ionic Protocol (ION) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Ionic Protocol (ION) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ION प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ION से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ION से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Ionic Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ION के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 113.90K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ION की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ION की मार्केट में उपलब्ध राशि 301.58M USD है.
ION की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ION ने 0.069396 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ION का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ION ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ION का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ION के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ION इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ION इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ION का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:12:20 (UTC+8)

