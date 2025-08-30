INVITE की अधिक जानकारी

1 INVITE से USD लाइव प्राइस:

$0.00183503
$0.00183503
+4.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
INVITE Token (INVITE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:12:11 (UTC+8)

INVITE Token (INVITE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00170789
$ 0.00170789
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00183805
$ 0.00183805
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00170789
$ 0.00170789

$ 0.00183805
$ 0.00183805

$ 0.0154728
$ 0.0154728

$ 0.00149508
$ 0.00149508

+7.06%

+4.03%

+5.48%

+5.48%

INVITE Token (INVITE) रियल-टाइम प्राइस $0.00183503 है. पिछले 24 घंटों में, INVITE ने $ 0.00170789 के कम और $ 0.00183805 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. INVITE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0154728 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00149508 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में INVITE में +7.06%, 24 घंटों में +4.03%, तथा पिछले 7 दिनों में +5.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

INVITE Token (INVITE) मार्केट की जानकारी

$ 91.75K
$ 91.75K

--
--

$ 917.50K
$ 917.50K

50.00M
50.00M

500,000,000.0
500,000,000.0

INVITE Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 91.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. INVITE की मार्केट में उपलब्ध राशि 50.00M है, कुल आपूर्ति 500000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 917.50K है.

INVITE Token (INVITE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, INVITE Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, INVITE Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007085538 था.
पिछले 60 दिनों में, INVITE Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006031677 था.
पिछले 90 दिनों में, INVITE Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001551106333633341 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+4.03%
30 दिन$ -0.0007085538-38.61%
60 दिन$ -0.0006031677-32.86%
90 दिन$ -0.001551106333633341-45.80%

INVITE Token (INVITE) क्या है

INVITE is the biggest social growth tool on TG and Ton, with largest Web3 holders community. It is a community project empowered by UXLINK infrastructure.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

INVITE Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में INVITE Token (INVITE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके INVITE Token (INVITE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? INVITE Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब INVITE Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

INVITE लोकल करेंसी में

INVITE Token (INVITE) टोकन का अर्थशास्त्र

INVITE Token (INVITE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. INVITE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: INVITE Token (INVITE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज INVITE Token (INVITE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव INVITE प्राइस 0.00183503 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
INVITE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
INVITE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00183503 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
INVITE Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
INVITE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 91.75K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
INVITE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
INVITE की मार्केट में उपलब्ध राशि 50.00M USD है.
INVITE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
INVITE ने 0.0154728 USD की ATH प्राइस हासिल की.
INVITE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
INVITE ने 0.00149508 USD की ATL प्राइस देखी.
INVITE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
INVITE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या INVITE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष INVITE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए INVITE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:12:11 (UTC+8)

