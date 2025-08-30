INUINU की अधिक जानकारी

Inu Inu लोगो

Inu Inu मूल्य (INUINU)

गैर-सूचीबद्ध

1 INUINU से USD लाइव प्राइस:

--
----
-0.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Inu Inu (INUINU) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:12:01 (UTC+8)

Inu Inu (INUINU) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.52%

-0.45%

-8.28%

-8.28%

Inu Inu (INUINU) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, INUINU ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. INUINU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में INUINU में +0.52%, 24 घंटों में -0.45%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.28% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Inu Inu (INUINU) मार्केट की जानकारी

$ 470.55K
$ 470.55K$ 470.55K

--
----

$ 470.55K
$ 470.55K$ 470.55K

465.00T
465.00T 465.00T

465,000,000,000,000.9
465,000,000,000,000.9 465,000,000,000,000.9

Inu Inu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 470.55K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. INUINU की मार्केट में उपलब्ध राशि 465.00T है, कुल आपूर्ति 465000000000000.9 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 470.55K है.

Inu Inu (INUINU) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Inu Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Inu Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Inu Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Inu Inu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.45%
30 दिन$ 0+10.48%
60 दिन$ 0+72.33%
90 दिन$ 0--

Inu Inu (INUINU) क्या है

Long before dogs wore hats, there was a dog with a hat. The dog's name was Inu Inu, the last great meme on Ethereum. The $INUINU token stealth-launched on July 7, 2022. The developer locked LP for 200 years, burned 53% of the supply, and disappeared. Today, we have the strongest, most loyal community and the best supply distribution on mainnet. Inu Inu, the original dog with hat, is the meme to end all memes on Ethereum.

Inu Inu (INUINU) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Inu Inu प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Inu Inu (INUINU) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Inu Inu (INUINU) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Inu Inu के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Inu Inu प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

INUINU लोकल करेंसी में

Inu Inu (INUINU) टोकन का अर्थशास्त्र

Inu Inu (INUINU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. INUINU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Inu Inu (INUINU) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Inu Inu (INUINU) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव INUINU प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
INUINU से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
INUINU से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Inu Inu का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
INUINU के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 470.55K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
INUINU की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
INUINU की मार्केट में उपलब्ध राशि 465.00T USD है.
INUINU की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
INUINU ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
INUINU का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
INUINU ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
INUINU का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
INUINU के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या INUINU इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष INUINU इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए INUINU का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:12:01 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.