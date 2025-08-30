Interport Token मूल्य (ITP)
Interport Token (ITP) रियल-टाइम प्राइस $0.01593809 है. पिछले 24 घंटों में, ITP ने $ 0.01593809 के कम और $ 0.01780755 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ITP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 6.96 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0041233 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ITP में --, 24 घंटों में -9.82%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Interport Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 556.76K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ITP की मार्केट में उपलब्ध राशि 34.93M है, कुल आपूर्ति 150000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.39M है.
आज के दिन के दौरान, Interport Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0017360443036448 था.
पिछले 30 दिनों में, Interport Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0038300106 था.
पिछले 60 दिनों में, Interport Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0152394103 था.
पिछले 90 दिनों में, Interport Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0017360443036448
|-9.82%
|30 दिन
|$ +0.0038300106
|+24.03%
|60 दिन
|$ +0.0152394103
|+95.62%
|90 दिन
|$ 0
|--
Interport is a decentralized exchange (DEX) that allows you to perform Interchain swaps (cross-chain swaps) at the best rate due to cross chain liquidity aggregation contracts that source over 250 DEXes and liquidity sources looking for the best price! The protocol works with cross-chain messages to communicate with contracts on other chains and build transactions. Users always know the exact amount of desired tokens they will receive on another chain!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
