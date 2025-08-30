ITP की अधिक जानकारी

Interport Token लोगो

Interport Token मूल्य (ITP)

गैर-सूचीबद्ध

1 ITP से USD लाइव प्राइस:

$0.01593809
$0.01593809$0.01593809
-9.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Interport Token (ITP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:21:28 (UTC+8)

Interport Token (ITP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01593809
$ 0.01593809$ 0.01593809
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01780755
$ 0.01780755$ 0.01780755
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01593809
$ 0.01593809$ 0.01593809

$ 0.01780755
$ 0.01780755$ 0.01780755

$ 6.96
$ 6.96$ 6.96

$ 0.0041233
$ 0.0041233$ 0.0041233

--

-9.82%

-12.29%

-12.29%

Interport Token (ITP) रियल-टाइम प्राइस $0.01593809 है. पिछले 24 घंटों में, ITP ने $ 0.01593809 के कम और $ 0.01780755 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ITP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 6.96 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0041233 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ITP में --, 24 घंटों में -9.82%, तथा पिछले 7 दिनों में -12.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Interport Token (ITP) मार्केट की जानकारी

$ 556.76K
$ 556.76K$ 556.76K

--
----

$ 2.39M
$ 2.39M$ 2.39M

34.93M
34.93M 34.93M

150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0

Interport Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 556.76K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ITP की मार्केट में उपलब्ध राशि 34.93M है, कुल आपूर्ति 150000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.39M है.

Interport Token (ITP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Interport Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0017360443036448 था.
पिछले 30 दिनों में, Interport Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0038300106 था.
पिछले 60 दिनों में, Interport Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0152394103 था.
पिछले 90 दिनों में, Interport Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0017360443036448-9.82%
30 दिन$ +0.0038300106+24.03%
60 दिन$ +0.0152394103+95.62%
90 दिन$ 0--

Interport Token (ITP) क्या है

Interport is a decentralized exchange (DEX) that allows you to perform Interchain swaps (cross-chain swaps) at the best rate due to cross chain liquidity aggregation contracts that source over 250 DEXes and liquidity sources looking for the best price! The protocol works with cross-chain messages to communicate with contracts on other chains and build transactions. Users always know the exact amount of desired tokens they will receive on another chain!

Interport Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Interport Token (ITP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Interport Token (ITP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Interport Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Interport Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ITP लोकल करेंसी में

Interport Token (ITP) टोकन का अर्थशास्त्र

Interport Token (ITP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ITP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Interport Token (ITP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Interport Token (ITP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ITP प्राइस 0.01593809 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ITP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ITP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01593809 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Interport Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ITP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 556.76K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ITP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ITP की मार्केट में उपलब्ध राशि 34.93M USD है.
ITP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ITP ने 6.96 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ITP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ITP ने 0.0041233 USD की ATL प्राइस देखी.
ITP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ITP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ITP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ITP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ITP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:21:28 (UTC+8)

