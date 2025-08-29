IMF की अधिक जानकारी

International Meme Fund लोगो

International Meme Fund मूल्य (IMF)

गैर-सूचीबद्ध

1 IMF से USD लाइव प्राइस:

$0.224743
$0.224743$0.224743
-19.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
International Meme Fund (IMF) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:33:18 (UTC+8)

International Meme Fund (IMF) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.222905
$ 0.222905$ 0.222905
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.282329
$ 0.282329$ 0.282329
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.222905
$ 0.222905$ 0.222905

$ 0.282329
$ 0.282329$ 0.282329

$ 2.23
$ 2.23$ 2.23

$ 0.0241715
$ 0.0241715$ 0.0241715

-2.44%

-20.21%

-16.70%

-16.70%

International Meme Fund (IMF) रियल-टाइम प्राइस $0.224743 है. पिछले 24 घंटों में, IMF ने $ 0.222905 के कम और $ 0.282329 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IMF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.23 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0241715 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IMF में -2.44%, 24 घंटों में -20.21%, तथा पिछले 7 दिनों में -16.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

International Meme Fund (IMF) मार्केट की जानकारी

$ 7.18M
$ 7.18M$ 7.18M

--
----

$ 7.43M
$ 7.43M$ 7.43M

31.91M
31.91M 31.91M

33,000,000.0
33,000,000.0 33,000,000.0

International Meme Fund का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.18M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IMF की मार्केट में उपलब्ध राशि 31.91M है, कुल आपूर्ति 33000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.43M है.

International Meme Fund (IMF) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, International Meme Fund का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0569520882810729 था.
पिछले 30 दिनों में, International Meme Fund का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0188566568 था.
पिछले 60 दिनों में, International Meme Fund का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1260646864 था.
पिछले 90 दिनों में, International Meme Fund का USD में मूल्य बदलाव $ +0.18433224380252269 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0569520882810729-20.21%
30 दिन$ -0.0188566568-8.39%
60 दिन$ -0.1260646864-56.09%
90 दिन$ +0.18433224380252269+456.15%

International Meme Fund (IMF) क्या है

International Meme Fund (IMF) is a decentralized credit protocol on Ethereum that unlocks stablecoin liquidity using memecoins as collateral. It operates through pooled credit markets with isolated lending vaults integrated via Morpho. The protocol’s native token, IMF, governs how liquidity is allocated across supported markets. By treating memes as signal and credit as infrastructure, IMF enables communities to coordinate access to capital and turn belief into buying power.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

International Meme Fund प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में International Meme Fund (IMF) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके International Meme Fund (IMF) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? International Meme Fund के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब International Meme Fund प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

IMF लोकल करेंसी में

International Meme Fund (IMF) टोकन का अर्थशास्त्र

International Meme Fund (IMF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IMF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: International Meme Fund (IMF) के बारे में अन्य प्रश्न

आज International Meme Fund (IMF) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव IMF प्राइस 0.224743 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
IMF से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
IMF से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.224743 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
International Meme Fund का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
IMF के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 7.18M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
IMF की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
IMF की मार्केट में उपलब्ध राशि 31.91M USD है.
IMF की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
IMF ने 2.23 USD की ATH प्राइस हासिल की.
IMF का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
IMF ने 0.0241715 USD की ATL प्राइस देखी.
IMF का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
IMF के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या IMF इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष IMF इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए IMF का प्राइस का अनुमान देखें.


अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.