International Klein Blue लोगो

International Klein Blue मूल्य (IKB)

गैर-सूचीबद्ध

1 IKB से USD लाइव प्राइस:

$0.00025702$0.00025702
-2.50%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
International Klein Blue (IKB) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:11:27 (UTC+8)

International Klein Blue (IKB) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.01%

-2.56%

+11.79%

+11.79%

International Klein Blue (IKB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, IKB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IKB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IKB में +0.01%, 24 घंटों में -2.56%, तथा पिछले 7 दिनों में +11.79% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

International Klein Blue (IKB) मार्केट की जानकारी

$ 211.95K
--
$ 211.95K
824.63M
824,634,361.7734673
International Klein Blue का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 211.95K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IKB की मार्केट में उपलब्ध राशि 824.63M है, कुल आपूर्ति 824634361.7734673 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 211.95K है.

International Klein Blue (IKB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, International Klein Blue का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, International Klein Blue का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, International Klein Blue का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, International Klein Blue का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.56%
30 दिन$ 0+11.10%
60 दिन$ 0+22.85%
90 दिन$ 0--

International Klein Blue (IKB) क्या है

IKB is the first art meme token that reimagines the concept of art ownership in the digital age. Inspired by the radical artistic philosophy of Yves Klein, IKB challenges the traditional notion of material art by creating a fungible token that embodies the immaterial and experiential aspects of art. The project represents a shift from physical artwork to a digital experience, allowing collectors to own a part of the conceptual journey that transcends physical mediums.

International Klein Blue (IKB) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

International Klein Blue प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में International Klein Blue (IKB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके International Klein Blue (IKB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? International Klein Blue के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब International Klein Blue प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

IKB लोकल करेंसी में

International Klein Blue (IKB) टोकन का अर्थशास्त्र

International Klein Blue (IKB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IKB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: International Klein Blue (IKB) के बारे में अन्य प्रश्न

आज International Klein Blue (IKB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव IKB प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
IKB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
IKB से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
International Klein Blue का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
IKB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 211.95K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
IKB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
IKB की मार्केट में उपलब्ध राशि 824.63M USD है.
IKB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
IKB ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
IKB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
IKB ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
IKB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
IKB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या IKB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष IKB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए IKB का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:11:27 (UTC+8)

