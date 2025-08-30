International Klein Blue मूल्य (IKB)
+0.01%
-2.56%
+11.79%
+11.79%
International Klein Blue (IKB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, IKB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IKB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IKB में +0.01%, 24 घंटों में -2.56%, तथा पिछले 7 दिनों में +11.79% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
International Klein Blue का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 211.95K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IKB की मार्केट में उपलब्ध राशि 824.63M है, कुल आपूर्ति 824634361.7734673 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 211.95K है.
आज के दिन के दौरान, International Klein Blue का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, International Klein Blue का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, International Klein Blue का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, International Klein Blue का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.56%
|30 दिन
|$ 0
|+11.10%
|60 दिन
|$ 0
|+22.85%
|90 दिन
|$ 0
|--
IKB is the first art meme token that reimagines the concept of art ownership in the digital age. Inspired by the radical artistic philosophy of Yves Klein, IKB challenges the traditional notion of material art by creating a fungible token that embodies the immaterial and experiential aspects of art. The project represents a shift from physical artwork to a digital experience, allowing collectors to own a part of the conceptual journey that transcends physical mediums.
