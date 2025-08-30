Inter Stable Token मूल्य (IST)
Inter Stable Token (IST) रियल-टाइम प्राइस $0.999733 है. पिछले 24 घंटों में, IST ने $ 0.988119 के कम और $ 1.005 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IST की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.16 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0000010 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IST में -0.34%, 24 घंटों में +0.16%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.34% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Inter Stable Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.41M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IST की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.41M है, कुल आपूर्ति 1405609.521103 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.41M है.
आज के दिन के दौरान, Inter Stable Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00161164 था.
पिछले 30 दिनों में, Inter Stable Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0090030955 था.
पिछले 60 दिनों में, Inter Stable Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0090411853 था.
पिछले 90 दिनों में, Inter Stable Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001639013585278 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00161164
|+0.16%
|30 दिन
|$ +0.0090030955
|+0.90%
|60 दिन
|$ +0.0090411853
|+0.90%
|90 दिन
|$ -0.0001639013585278
|-0.01%
Inter Protocol (https://inter.trade/) is a community organized, decentralized application on the Agoric chain that implements the Inter Stable Token (IST), an overcollateralized, cryptocurrency-backed stable token for the interchain ecosystem. The Hardened JavaScript smart contracts are written using the Zoe framework, which relies on the Electronic Rights Transfer Protocol (ERTP) for token support. IST is designed to maintain parity with the US dollar (USD) for broad accessibility and is the native fee token for the Agoric platform, providing some of the core functionality and stability for the Agoric cryptoeconomy.
