intellika AI मूल्य (INTAI)
-0.47%
-6.76%
+0.98%
+0.98%
intellika AI (INTAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, INTAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. INTAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00244052 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में INTAI में -0.47%, 24 घंटों में -6.76%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
intellika AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 18.70K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. INTAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.97M है, कुल आपूर्ति 999970242.51 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.70K है.
आज के दिन के दौरान, intellika AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, intellika AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, intellika AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, intellika AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.76%
|30 दिन
|$ 0
|+2.04%
|60 दिन
|$ 0
|-10.88%
|90 दिन
|$ 0
|--
intellika AI token aims to revolutionize the platform economy by decentralizing profit-sharing mechanisms through blockchain technology and AI Agents. In today's platform systems, users contribute significantly to the success of platforms like Meta but receive no share of the advertising revenue. intellika AI ecosystem addresses this by enabling a protocol economy where users are fairly rewarded for their participation. Our innovative transaction fee distribution ensures continuous rewards to token holders, facilitates token buybacks and burns, enhances liquidity, and supports marketing and CEX listings, driving sustained value growth.
intellika AI (INTAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. INTAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
