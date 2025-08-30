ITGR की अधिक जानकारी

Integral लोगो

Integral मूल्य (ITGR)

गैर-सूचीबद्ध

1 ITGR से USD लाइव प्राइस:

$0.00465526
$0.00465526$0.00465526
-5.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Integral (ITGR) मूल्य का लाइव चार्ट
Integral (ITGR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0045607
$ 0.0045607$ 0.0045607
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00493605
$ 0.00493605$ 0.00493605
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0045607
$ 0.0045607$ 0.0045607

$ 0.00493605
$ 0.00493605$ 0.00493605

$ 3.45
$ 3.45$ 3.45

$ 0.00286014
$ 0.00286014$ 0.00286014

-0.21%

-5.60%

-1.26%

-1.26%

Integral (ITGR) रियल-टाइम प्राइस $0.00465526 है. पिछले 24 घंटों में, ITGR ने $ 0.0045607 के कम और $ 0.00493605 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ITGR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 3.45 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00286014 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ITGR में -0.21%, 24 घंटों में -5.60%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.26% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Integral (ITGR) मार्केट की जानकारी

$ 390.77K
$ 390.77K$ 390.77K

--
----

$ 1.40M
$ 1.40M$ 1.40M

83.94M
83.94M 83.94M

299,969,572.337304
299,969,572.337304 299,969,572.337304

Integral का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 390.77K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ITGR की मार्केट में उपलब्ध राशि 83.94M है, कुल आपूर्ति 299969572.337304 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.40M है.

Integral (ITGR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Integral का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000276448598153929 था.
पिछले 30 दिनों में, Integral का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0009387983 था.
पिछले 60 दिनों में, Integral का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0011216136 था.
पिछले 90 दिनों में, Integral का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000467720835920545 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000276448598153929-5.60%
30 दिन$ +0.0009387983+20.17%
60 दिन$ +0.0011216136+24.09%
90 दिन$ +0.000467720835920545+11.17%

Integral (ITGR) क्या है

Integral is a new DeFi primitive that efficiently executes large orders. Its latest product, SIZE, is a OTC-style decentralized exchange. With built-in TWAP execution, SIZE enables DAOs and whales to trade with 0 price impact at any order size.

Integral (ITGR) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Integral प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Integral (ITGR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Integral (ITGR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Integral के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Integral प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ITGR लोकल करेंसी में

Integral (ITGR) टोकन का अर्थशास्त्र

Integral (ITGR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ITGR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Integral (ITGR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Integral (ITGR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ITGR प्राइस 0.00465526 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ITGR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ITGR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00465526 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Integral का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ITGR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 390.77K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ITGR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ITGR की मार्केट में उपलब्ध राशि 83.94M USD है.
ITGR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ITGR ने 3.45 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ITGR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ITGR ने 0.00286014 USD की ATL प्राइस देखी.
ITGR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ITGR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ITGR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ITGR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ITGR का प्राइस का अनुमान देखें.
