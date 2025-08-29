SURE की अधिक जानकारी

inSure DeFi मूल्य (SURE)

गैर-सूचीबद्ध

1 SURE से USD लाइव प्राइस:

$0.00122264
-8.60%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
inSure DeFi (SURE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:33:09 (UTC+8)

inSure DeFi (SURE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0011739
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00135263
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0011739
$ 0.00135263
$ 0.11397
$ 0.00008451
-1.49%

-8.13%

+11.26%

+11.26%

inSure DeFi (SURE) रियल-टाइम प्राइस $0.00122275 है. पिछले 24 घंटों में, SURE ने $ 0.0011739 के कम और $ 0.00135263 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. SURE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.11397 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00008451 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में SURE में -1.49%, 24 घंटों में -8.13%, तथा पिछले 7 दिनों में +11.26% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

inSure DeFi (SURE) मार्केट की जानकारी

$ 32.38M
--
$ 107.59M
26.48B
88,000,000,000.0
inSure DeFi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.38M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. SURE की मार्केट में उपलब्ध राशि 26.48B है, कुल आपूर्ति 88000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 107.59M है.

inSure DeFi (SURE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, inSure DeFi का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000108237918263805 था.
पिछले 30 दिनों में, inSure DeFi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0005838917 था.
पिछले 60 दिनों में, inSure DeFi का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004542079 था.
पिछले 90 दिनों में, inSure DeFi का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000844603207742304 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000108237918263805-8.13%
30 दिन$ +0.0005838917+47.75%
60 दिन$ +0.0004542079+37.15%
90 दिन$ -0.0000844603207742304-6.46%

inSure DeFi (SURE) क्या है

inSure DeFi is a community-based crypto asset insurance ecosystem, where users can insure their crypto-portfolio by buying SURE tokens with fiat and other cryptocurrencies. inSure is designed to distribute crypto ownership risks amongst a liquidity pool, with insurance premiums determined by a Dynamic Pricing Model that leverages Chainlink. Capital required to back the risks at any point in time is based on the market pricing of SURE tokens, as well as community demand for insurance of crypto portfolios. A decentralized support system called the inSure DAO is also used to diligently process all the insurance claims, wherein voters make sure that any fraudulent claims are flagged and only valid claims are fulfilled. inSure DeFi is a Decentralized Insurance Ecosystem, trusted by thousands of community members to protect their crypto portfolios from scams, exchange closures, and drastic devaluations. inSure DeFi provides insurance solutions for the crypto space to stabilize and secure Crypto & DeFi portfolios.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

inSure DeFi (SURE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

inSure DeFi प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में inSure DeFi (SURE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके inSure DeFi (SURE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? inSure DeFi के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब inSure DeFi प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

SURE लोकल करेंसी में

inSure DeFi (SURE) टोकन का अर्थशास्त्र

inSure DeFi (SURE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. SURE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: inSure DeFi (SURE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज inSure DeFi (SURE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव SURE प्राइस 0.00122275 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
SURE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
SURE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00122275 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
inSure DeFi का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
SURE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 32.38M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
SURE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
SURE की मार्केट में उपलब्ध राशि 26.48B USD है.
SURE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
SURE ने 0.11397 USD की ATH प्राइस हासिल की.
SURE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
SURE ने 0.00008451 USD की ATL प्राइस देखी.
SURE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
SURE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या SURE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष SURE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए SURE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:33:09 (UTC+8)

inSure DeFi (SURE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.