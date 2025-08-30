IWBTC की अधिक जानकारी

Instadapp WBTC मूल्य (IWBTC)

गैर-सूचीबद्ध

1 IWBTC से USD लाइव प्राइस:

$115,868
-3.30%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Instadapp WBTC (IWBTC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:35:44 (UTC+8)

Instadapp WBTC (IWBTC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 115,687
24 घंटे में न्यूनतम
$ 120,223
24 घंटे में उच्चतम

$ 115,687
$ 120,223
$ 133,688
$ 16,702.44
-0.29%

-3.37%

-7.77%

-7.77%

Instadapp WBTC (IWBTC) रियल-टाइम प्राइस $116,013 है. पिछले 24 घंटों में, IWBTC ने $ 115,687 के कम और $ 120,223 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IWBTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 133,688 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 16,702.44 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IWBTC में -0.29%, 24 घंटों में -3.37%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.77% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Instadapp WBTC (IWBTC) मार्केट की जानकारी

$ 6.83K
--
$ 6.83K
0.06
0.05894403
Instadapp WBTC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.83K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IWBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.06 है, कुल आपूर्ति 0.05894403 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.83K है.

Instadapp WBTC (IWBTC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Instadapp WBTC का USD में मूल्य बदलाव $ -4,052.1199735422 था.
पिछले 30 दिनों में, Instadapp WBTC का USD में मूल्य बदलाव $ -10,414.1505723000 था.
पिछले 60 दिनों में, Instadapp WBTC का USD में मूल्य बदलाव $ +438.0998919000 था.
पिछले 90 दिनों में, Instadapp WBTC का USD में मूल्य बदलाव $ +3,925.2246333503 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -4,052.1199735422-3.37%
30 दिन$ -10,414.1505723000-8.97%
60 दिन$ +438.0998919000+0.38%
90 दिन$ +3,925.2246333503+3.50%

Instadapp WBTC (IWBTC) क्या है

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Instadapp WBTC (IWBTC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Instadapp WBTC प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Instadapp WBTC (IWBTC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Instadapp WBTC (IWBTC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Instadapp WBTC के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Instadapp WBTC प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

IWBTC लोकल करेंसी में

Instadapp WBTC (IWBTC) टोकन का अर्थशास्त्र

Instadapp WBTC (IWBTC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IWBTC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Instadapp WBTC (IWBTC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Instadapp WBTC (IWBTC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव IWBTC प्राइस 116,013 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
IWBTC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
IWBTC से USD की मौजूदा प्राइस $ 116,013 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Instadapp WBTC का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
IWBTC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.83K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
IWBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
IWBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.06 USD है.
IWBTC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
IWBTC ने 133,688 USD की ATH प्राइस हासिल की.
IWBTC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
IWBTC ने 16,702.44 USD की ATL प्राइस देखी.
IWBTC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
IWBTC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या IWBTC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष IWBTC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए IWBTC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:35:44 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.