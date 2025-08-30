IUSDC की अधिक जानकारी

Instadapp USDC लोगो

Instadapp USDC मूल्य (IUSDC)

गैर-सूचीबद्ध

1 IUSDC से USD लाइव प्राइस:

$1.19
$1.19$1.19
0.00%1D
USD
Instadapp USDC (IUSDC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:35:34 (UTC+8)

Instadapp USDC (IUSDC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 1.18
$ 1.18$ 1.18
24 घंटे में न्यूनतम
$ 1.19
$ 1.19$ 1.19
24 घंटे में उच्चतम

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 1.19
$ 1.19$ 1.19

$ 10.63
$ 10.63$ 10.63

$ 0.95603
$ 0.95603$ 0.95603

-0.02%

+0.01%

+0.01%

+0.01%

Instadapp USDC (IUSDC) रियल-टाइम प्राइस $1.19 है. पिछले 24 घंटों में, IUSDC ने $ 1.18 के कम और $ 1.19 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IUSDC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 10.63 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.95603 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IUSDC में -0.02%, 24 घंटों में +0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Instadapp USDC (IUSDC) मार्केट की जानकारी

$ 5.06K
$ 5.06K$ 5.06K

--
----

$ 5.06K
$ 5.06K$ 5.06K

4.27K
4.27K 4.27K

4,271.377189
4,271.377189 4,271.377189

Instadapp USDC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.06K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IUSDC की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.27K है, कुल आपूर्ति 4271.377189 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.06K है.

Instadapp USDC (IUSDC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Instadapp USDC का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00013981 था.
पिछले 30 दिनों में, Instadapp USDC का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001356600 था.
पिछले 60 दिनों में, Instadapp USDC का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000233240 था.
पिछले 90 दिनों में, Instadapp USDC का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0047643537222067 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00013981+0.01%
30 दिन$ +0.0001356600+0.01%
60 दिन$ +0.0000233240+0.00%
90 दिन$ +0.0047643537222067+0.40%

Instadapp USDC (IUSDC) क्या है

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Instadapp USDC (IUSDC) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Instadapp USDC प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Instadapp USDC (IUSDC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Instadapp USDC (IUSDC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Instadapp USDC के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Instadapp USDC प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

IUSDC लोकल करेंसी में

Instadapp USDC (IUSDC) टोकन का अर्थशास्त्र

Instadapp USDC (IUSDC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IUSDC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Instadapp USDC (IUSDC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Instadapp USDC (IUSDC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव IUSDC प्राइस 1.19 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
IUSDC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
IUSDC से USD की मौजूदा प्राइस $ 1.19 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Instadapp USDC का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
IUSDC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.06K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
IUSDC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
IUSDC की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.27K USD है.
IUSDC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
IUSDC ने 10.63 USD की ATH प्राइस हासिल की.
IUSDC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
IUSDC ने 0.95603 USD की ATL प्राइस देखी.
IUSDC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
IUSDC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या IUSDC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष IUSDC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए IUSDC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:35:34 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.