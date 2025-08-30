InsightX मूल्य (INX)
InsightX (INX) रियल-टाइम प्राइस $0.00475185 है. पिछले 24 घंटों में, INX ने $ 0.00464323 के कम और $ 0.00569956 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. INX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01190125 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में INX में +0.04%, 24 घंटों में -4.57%, तथा पिछले 7 दिनों में +18.34% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
InsightX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 975.38K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. INX की मार्केट में उपलब्ध राशि 205.17M है, कुल आपूर्ति 250000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.19M है.
आज के दिन के दौरान, InsightX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000227715300711093 था.
पिछले 30 दिनों में, InsightX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0048322052 था.
पिछले 60 दिनों में, InsightX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0070066161 था.
पिछले 90 दिनों में, InsightX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.003480866162980221 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000227715300711093
|-4.57%
|30 दिन
|$ +0.0048322052
|+101.69%
|60 दिन
|$ +0.0070066161
|+147.45%
|90 दिन
|$ +0.003480866162980221
|+273.87%
At InsightX, our mission is to completely change the way people trade cryptocurrency. We do this by using the powerful Ethereum blockchain data. Our goal is to give traders valuable information that helps them make their trading strategies better. We stand at the forefront of decentralized finance, aiming to expand the horizons of cryptocurrency utilization. Our main focus is on consistently exploring fresh and inventive concepts that can reshape the way people interact with digital currencies. We offer various tools and platforms, like wallet scanners and personalized dashboards, to make sure every trader can confidently navigate the world of digital assets. We want to help traders succeed and feel confident in what they're doing. Join us on this big journey. We're driven by our ambition to make things happen, and every bit of information we provide brings us closer to a better financial future for everyone. Welcome to InsightX – where we're not just guessing what the future of finance will be like, we're shaping it.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
