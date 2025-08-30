Ink मूल्य (INK)
Ink (INK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, INK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. INK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.94183 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में INK में -0.02%, 24 घंटों में +2.17%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Ink का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 277.23K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. INK की मार्केट में उपलब्ध राशि 463.91M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 597.59K है.
आज के दिन के दौरान, Ink का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ink का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Ink का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Ink का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+2.17%
|30 दिन
|$ 0
|-22.31%
|60 दिन
|$ 0
|-16.29%
|90 दिन
|$ 0
|--
Ink is a decentralised solution harnessing the combined power of Consortium Blockchain, Public Blockchain and Cross-chain Interoperability for the global Creative Industry. The vision of Ink is to provide Sovereign Consortium Blockchain to different use cases, to redefine roles, content and behaviours within the industry, and to build for the Creative Industry a decentralised infrastructure in which various applications can be created and correlate to each other under one highly integrated system. Based on a credible and stable public blockchain, an Intellectual Property Asset Exchange is built as a trusted corridor for content-to-liquid-asset conversion and token issuance, making it an integrated ecosystem. Furthermore, defining and developing the cross-chain protocol enables value and information to flow freely between public blockchain and consortium blockchain.
Ink (INK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. INK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
