Infrared BGT लोगो

Infrared BGT मूल्य (IBGT)

गैर-सूचीबद्ध

1 IBGT से USD लाइव प्राइस:

$2.9
-0.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Infrared BGT (IBGT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:33:02 (UTC+8)

Infrared BGT (IBGT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 2.85
24 घंटे में न्यूनतम
$ 3.01
24 घंटे में उच्चतम

$ 2.85
$ 3.01
$ 11.74
$ 1.71
-1.46%

-0.16%

+31.20%

+31.20%

Infrared BGT (IBGT) रियल-टाइम प्राइस $2.91 है. पिछले 24 घंटों में, IBGT ने $ 2.85 के कम और $ 3.01 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IBGT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 11.74 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.71 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IBGT में -1.46%, 24 घंटों में -0.16%, तथा पिछले 7 दिनों में +31.20% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Infrared BGT (IBGT) मार्केट की जानकारी

$ 41.42M
--
----

$ 41.42M
14.28M
14,277,340.51426621
Infrared BGT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 41.42M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IBGT की मार्केट में उपलब्ध राशि 14.28M है, कुल आपूर्ति 14277340.51426621 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 41.42M है.

Infrared BGT (IBGT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Infrared BGT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.004764139283044 था.
पिछले 30 दिनों में, Infrared BGT का USD में मूल्य बदलाव $ +1.3985672430 था.
पिछले 60 दिनों में, Infrared BGT का USD में मूल्य बदलाव $ +1.2554371470 था.
पिछले 90 दिनों में, Infrared BGT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.2427036633843757 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.004764139283044-0.16%
30 दिन$ +1.3985672430+48.06%
60 दिन$ +1.2554371470+43.14%
90 दिन$ -0.2427036633843757-7.69%

Infrared BGT (IBGT) क्या है

Infrared BGT (IBGT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Infrared BGT प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Infrared BGT (IBGT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Infrared BGT (IBGT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Infrared BGT के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Infrared BGT प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

IBGT लोकल करेंसी में

Infrared BGT (IBGT) टोकन का अर्थशास्त्र

Infrared BGT (IBGT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IBGT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Infrared BGT (IBGT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Infrared BGT (IBGT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव IBGT प्राइस 2.91 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
IBGT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
IBGT से USD की मौजूदा प्राइस $ 2.91 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Infrared BGT का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
IBGT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 41.42M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
IBGT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
IBGT की मार्केट में उपलब्ध राशि 14.28M USD है.
IBGT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
IBGT ने 11.74 USD की ATH प्राइस हासिल की.
IBGT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
IBGT ने 1.71 USD की ATL प्राइस देखी.
IBGT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
IBGT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या IBGT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष IBGT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए IBGT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:33:02 (UTC+8)

