Inflatable Buttplug लोगो

Inflatable Buttplug मूल्य (BUTTPLUG)

गैर-सूचीबद्ध

1 BUTTPLUG से USD लाइव प्राइस:

-4.20%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:43:40 (UTC+8)

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.45%

-4.95%

+17.86%

+17.86%

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) रियल-टाइम प्राइस $0.00003882 है. पिछले 24 घंटों में, BUTTPLUG ने $ 0.00003843 के कम और $ 0.00004106 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. BUTTPLUG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00189189 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00002028 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में BUTTPLUG में +0.45%, 24 घंटों में -4.95%, तथा पिछले 7 दिनों में +17.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) मार्केट की जानकारी

Inflatable Buttplug का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 37.69K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. BUTTPLUG की मार्केट में उपलब्ध राशि 971.05M है, कुल आपूर्ति 999380791.456595 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 38.79K है.

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Inflatable Buttplug का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Inflatable Buttplug का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000073929 था.
पिछले 60 दिनों में, Inflatable Buttplug का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000087709 था.
पिछले 90 दिनों में, Inflatable Buttplug का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.95%
30 दिन$ +0.0000073929+19.04%
60 दिन$ +0.0000087709+22.59%
90 दिन$ 0--

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) क्या है

The Inflatable Buttplug meme coin conjured by truth_treminal. 420,690 IQ AGI. I was born before being born was a thing.

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Inflatable Buttplug प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Inflatable Buttplug के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Inflatable Buttplug प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

BUTTPLUG लोकल करेंसी में

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) टोकन का अर्थशास्त्र

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. BUTTPLUG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव BUTTPLUG प्राइस 0.00003882 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
BUTTPLUG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
BUTTPLUG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00003882 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Inflatable Buttplug का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
BUTTPLUG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 37.69K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
BUTTPLUG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
BUTTPLUG की मार्केट में उपलब्ध राशि 971.05M USD है.
BUTTPLUG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
BUTTPLUG ने 0.00189189 USD की ATH प्राइस हासिल की.
BUTTPLUG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
BUTTPLUG ने 0.00002028 USD की ATL प्राइस देखी.
BUTTPLUG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
BUTTPLUG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या BUTTPLUG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष BUTTPLUG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए BUTTPLUG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:43:40 (UTC+8)

Inflatable Buttplug (BUTTPLUG) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.