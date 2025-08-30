ISKY की अधिक जानकारी

Infinity Skies लोगो

Infinity Skies मूल्य (ISKY)

गैर-सूचीबद्ध

1 ISKY से USD लाइव प्राइस:

$0.000564$0.000564
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Infinity Skies (ISKY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:35:09 (UTC+8)

Infinity Skies (ISKY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0$ 0

$ 0$ 0

$ 0.727568$ 0.727568

$ 0$ 0

--

-0.03%

-1.92%

-1.92%

Infinity Skies (ISKY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ISKY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ISKY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.727568 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ISKY में --, 24 घंटों में -0.03%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.92% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Infinity Skies (ISKY) मार्केट की जानकारी

$ 8.75K$ 8.75K

--
$ 10.36K$ 10.36K

15.52M 15.52M

18,360,936.23 18,360,936.23

Infinity Skies का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ISKY की मार्केट में उपलब्ध राशि 15.52M है, कुल आपूर्ति 18360936.23 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.36K है.

Infinity Skies (ISKY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Infinity Skies का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Infinity Skies का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Infinity Skies का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Infinity Skies का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.03%
30 दिन$ 0+3.35%
60 दिन$ 0+3.06%
90 दिन$ 0--

Infinity Skies (ISKY) क्या है

In Infinity Skies, players will build, socialize, trade, and undertake numerous adventures. Skyblocks (ISKY) tokens are the fuel that powers the Infinity Skies platform. Players will compete to build the most prestigious castle in the community while collecting rare NFT decorations, skins, and building components. They own their island in the sky on which they can build their castle and allow other users to visit. The ultimate goal is to become the King of Infinity Skies.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Infinity Skies प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Infinity Skies (ISKY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Infinity Skies (ISKY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Infinity Skies के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Infinity Skies प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ISKY लोकल करेंसी में

Infinity Skies (ISKY) टोकन का अर्थशास्त्र

Infinity Skies (ISKY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ISKY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Infinity Skies (ISKY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Infinity Skies (ISKY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ISKY प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ISKY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ISKY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Infinity Skies का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ISKY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.75K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ISKY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ISKY की मार्केट में उपलब्ध राशि 15.52M USD है.
ISKY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ISKY ने 0.727568 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ISKY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ISKY ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
ISKY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ISKY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ISKY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ISKY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ISKY का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:35:09 (UTC+8)

