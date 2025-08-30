Infinity Skies मूल्य (ISKY)
Infinity Skies (ISKY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ISKY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ISKY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.727568 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ISKY में --, 24 घंटों में -0.03%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.92% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Infinity Skies का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 8.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ISKY की मार्केट में उपलब्ध राशि 15.52M है, कुल आपूर्ति 18360936.23 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.36K है.
आज के दिन के दौरान, Infinity Skies का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Infinity Skies का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Infinity Skies का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Infinity Skies का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
In Infinity Skies, players will build, socialize, trade, and undertake numerous adventures. Skyblocks (ISKY) tokens are the fuel that powers the Infinity Skies platform. Players will compete to build the most prestigious castle in the community while collecting rare NFT decorations, skins, and building components. They own their island in the sky on which they can build their castle and allow other users to visit. The ultimate goal is to become the King of Infinity Skies.
Infinity Skies (ISKY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ISKY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
