Infinity Rocket लोगो

Infinity Rocket मूल्य (IRT)

गैर-सूचीबद्ध

1 IRT से USD लाइव प्राइस:

$0.00203138
$0.00203138
-12.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Infinity Rocket (IRT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:10:41 (UTC+8)

Infinity Rocket (IRT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00202341
$ 0.00202341
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00231994
$ 0.00231994
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00202341
$ 0.00202341

$ 0.00231994
$ 0.00231994

$ 0.058618
$ 0.058618

$ 0.00166267
$ 0.00166267

-0.54%

-12.52%

-9.46%

-9.46%

Infinity Rocket (IRT) रियल-टाइम प्राइस $0.00202936 है. पिछले 24 घंटों में, IRT ने $ 0.00202341 के कम और $ 0.00231994 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IRT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.058618 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00166267 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IRT में -0.54%, 24 घंटों में -12.52%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.46% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Infinity Rocket (IRT) मार्केट की जानकारी

$ 187.08K
$ 187.08K

--
--

$ 406.28K
$ 406.28K

92.10M
92.10M

200,000,000.0
200,000,000.0

Infinity Rocket का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 187.08K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IRT की मार्केट में उपलब्ध राशि 92.10M है, कुल आपूर्ति 200000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 406.28K है.

Infinity Rocket (IRT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Infinity Rocket का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000290579624388116 था.
पिछले 30 दिनों में, Infinity Rocket का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002908450 था.
पिछले 60 दिनों में, Infinity Rocket का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000423007 था.
पिछले 90 दिनों में, Infinity Rocket का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000001128010752235 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000290579624388116-12.52%
30 दिन$ -0.0002908450-14.33%
60 दिन$ +0.0000423007+2.08%
90 दिन$ -0.000001128010752235-0.05%

Infinity Rocket (IRT) क्या है

Multi-purpose Launchpad Platform

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Infinity Rocket (IRT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Infinity Rocket प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Infinity Rocket (IRT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Infinity Rocket (IRT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Infinity Rocket के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Infinity Rocket प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

IRT लोकल करेंसी में

Infinity Rocket (IRT) टोकन का अर्थशास्त्र

Infinity Rocket (IRT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IRT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Infinity Rocket (IRT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Infinity Rocket (IRT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव IRT प्राइस 0.00202936 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
IRT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
IRT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00202936 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Infinity Rocket का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
IRT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 187.08K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
IRT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
IRT की मार्केट में उपलब्ध राशि 92.10M USD है.
IRT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
IRT ने 0.058618 USD की ATH प्राइस हासिल की.
IRT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
IRT ने 0.00166267 USD की ATL प्राइस देखी.
IRT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
IRT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या IRT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष IRT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए IRT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:10:41 (UTC+8)

