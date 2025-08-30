Infinity PAD मूल्य (IPAD)
Infinity PAD (IPAD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, IPAD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. IPAD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01029255 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में IPAD में --, 24 घंटों में -2.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Infinity PAD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 340.69K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. IPAD की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 340.69K है.
आज के दिन के दौरान, Infinity PAD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Infinity PAD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Infinity PAD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Infinity PAD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.01%
|30 दिन
|$ 0
|-2.96%
|60 दिन
|$ 0
|-2.85%
|90 दिन
|$ 0
|--
Infinity Pad is the dominant launchpad on BSC, with built-in compliance, fiat support, audited contracts, trustless escrow, & many liquidity supporting tools. Infinity Pad is founded by market-leading KOLs, and is powered by DAO Maker's Chainmaker Kit, giving it access to 300,000+ users from day 1
Infinity PAD (IPAD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. IPAD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
