InfinitiCoin लोगो

InfinitiCoin मूल्य (INCO)

1 INCO से USD लाइव प्राइस:

$0.01077795
$0.01077795
0.00%1D
USD
InfinitiCoin (INCO) मूल्य का लाइव चार्ट
InfinitiCoin (INCO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.05%

+0.07%

+0.12%

+0.12%

InfinitiCoin (INCO) रियल-टाइम प्राइस $0.01077795 है. पिछले 24 घंटों में, INCO ने $ 0.01076102 के कम और $ 0.01081925 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. INCO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02101208 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00838394 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में INCO में +0.05%, 24 घंटों में +0.07%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

InfinitiCoin (INCO) मार्केट की जानकारी

InfinitiCoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.78M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. INCO की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.78M है.

InfinitiCoin (INCO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, InfinitiCoin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, InfinitiCoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002188667 था.
पिछले 60 दिनों में, InfinitiCoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0010732930 था.
पिछले 90 दिनों में, InfinitiCoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000934043145931955 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.07%
30 दिन$ +0.0002188667+2.03%
60 दिन$ +0.0010732930+9.96%
90 दिन$ +0.000934043145931955+9.49%

InfinitiCoin (INCO) क्या है

InfinitiCoin is a cryptocurrency project designed to reshape digital finance by integrating decentralized finance (DeFi), NFTs, and traditional asset investments, specifically in gold. Built on the Binance Smart Chain, InfinitiCoin provides a transparent, secure, and accessible platform for users to manage and grow their digital assets. The project’s mission is to bridge the gap between digital and traditional assets, offering users a versatile ecosystem that combines the benefits of blockchain technology with the stability of tangible assets like gold. InfinitiCoin’s focus on community-driven growth and innovation aims to enhance the accessibility and utility of digital finance for users worldwide.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

InfinitiCoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में InfinitiCoin (INCO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके InfinitiCoin (INCO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? InfinitiCoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब InfinitiCoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

INCO लोकल करेंसी में

InfinitiCoin (INCO) टोकन का अर्थशास्त्र

InfinitiCoin (INCO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. INCO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: InfinitiCoin (INCO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज InfinitiCoin (INCO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव INCO प्राइस 0.01077795 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
INCO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
INCO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01077795 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
InfinitiCoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
INCO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.78M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
INCO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
INCO की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
INCO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
INCO ने 0.02101208 USD की ATH प्राइस हासिल की.
INCO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
INCO ने 0.00838394 USD की ATL प्राइस देखी.
INCO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
INCO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या INCO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष INCO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए INCO का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.