Infinite Sui Glitch मूल्य (ISG)
+0.72%
-9.92%
-11.70%
-11.70%
Infinite Sui Glitch (ISG) रियल-टाइम प्राइस $0.00001311 है. पिछले 24 घंटों में, ISG ने $ 0.00001291 के कम और $ 0.00001461 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ISG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0011416 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0000125 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ISG में +0.72%, 24 घंटों में -9.92%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.70% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Infinite Sui Glitch का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.11K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ISG की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.11K है.
आज के दिन के दौरान, Infinite Sui Glitch का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Infinite Sui Glitch का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000091994 था.
पिछले 60 दिनों में, Infinite Sui Glitch का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000095420 था.
पिछले 90 दिनों में, Infinite Sui Glitch का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-9.92%
|30 दिन
|$ -0.0000091994
|-70.17%
|60 दिन
|$ -0.0000095420
|-72.78%
|90 दिन
|$ 0
|--
nfinite Sui Glitch (ISG) is a community-driven memecoin developed exclusively on the innovative Sui blockchain. Its main purpose is to enable token holders to earn passive income through a unique automated dividend distribution mechanism. A 2% transaction fee on every buy and sell is collected and redistributed as dividends in SUI tokens to holders every 10 minutes. ISG merges meme culture and blockchain innovation, leveraging social media trends and viral marketing to rapidly expand and engage its community.
